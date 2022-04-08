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Константин Хабенский уволил своего зама

Константин Хабенский уволил своего зама
Актер Константин Хабенский решился на отчаянный шаг. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении одного из своих замов — Марины Андрейкиной, которая ранее написала заявление по собственному желанию. Отметим, что в театре Андрейкина занималась финансами и прочей экономической деятельностью. Стоит сказать, что не так давно в МХТ имени Чехова появился еще один заместитель Хабенского. Его зовут Павел Величко. В прошлом он занимал должность заместителя главы Сочи по экономическим вопросам.
Константин Хабенский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Любопытно, что изначально Константин Хабенский хотел, чтобы у него было два зама. Однако что-то пошло не так в отношениях с Андрейкиной. Возможно, она не сработалась с Величко, сообщает МК.ru. Напомним, что Марина Андрейкина с 2018 года была заместителем худрука-директора. Однако с приходом в художественный театр Константина Хабенского в этой должности она продержалась лишь пять месяцев.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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