Лолита Милявская закатила скандал в пенсионном фонде

Певица Лолита Милявская обнародовала свою пенсию и рассказала, как смогла ее получить. Лолита Милявская честно рассказала о том, сколько денег ей платит государство после выхода на пенсию. Певице пришлось приложить усилия, чтобы выбить тебе «достойную» выплату. Изначально пенсионный фонд рассчитал, что Милявская должна получать около шести тысяч рублей в месяц. Проблема заключалась в том, что Лолите не хватало трех месяцев стажа для получения «обычной» пенсии. Она смогла доказать обратное, но потом ей пришлось вернуться в офис организации. На этот раз певица закатила скандал, из-за того, что ей перечислили больше денег, чем было положено.Лолита Милявская «Я лично явилась в пенсионный фонд и устроила скандал, требуя объяснений. И говорю:«Стоп, вы пересчитали». Я не заслуженная артистка, ну максимум с московскими надбавками, 17 предел. Они так испугались», — рассказала Лолита в YouTube-шоу Екатерины Синдеевой. В итоге Милявская получила ответ о том, что размер её пенсии с индексацией составляет 23 230 рублей. Это, стоит отметить, в два раза меньше, чем получает сбежавшая из страны Алла Пугачева. Это объясняется тем, что Примадонна получает надбавку за звание народной артистки. Лолита, кстати, не жалуется на жизнь, ведь по-прежнему гастролирует и зарабатывает на концертах хорошие деньги. При этом она не представляет себе, как на такие скромные деньги живут «обычные» пенсионеры. Напомним, что накануне Лолита похвасталась новым имиджем. Ей пришлось сделать экстремально короткую стрижку из-за проблем с волосами. Состояние её шевелюры сильно испортилось после перенесенной коронавирусной инфекции и стресса, связанного с переездом её мамы и дочери из Киева.