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Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту

Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту
Ходят слухи, что ведущий и актер Иван Ургант распродает свое имущество. На прошлой неделе Иван Ургант вернулся в Россию, но... как оказалось, временно. Коллеги шоумена то и дело твердят, что он спешно распродает имущество. Неужели ведущий собрался эмигрировать? Слухи о переезде Ивана Урганта за границу ходят давно. Отец шоумена пытается сгладить обстановку, отмечая, что сын сконцентрирован на семье и работе, поэтому не выходит на связь. Но публика не внимает словам Андрея Львовича. С каждым днем появляются все новые факты об эмиграции Ивана. Вот и Мария Шукшина подлила масла в огонь. «Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!» — возмутилась 54-летняя актриса, намекнув на недавнее высказывание Дмитрия Пескова.
Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента заявил, что не осуждает тех, кто покинул страну, испугавшись или не осознав новой политической реальности. «Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну». Ни в коем случае!» — говорил Дмитрий Сергеевич. В 2018 году Иван получил израильское гражданство. Говорят, в ближайшее время телеведущий насовсем переберется в жаркую страну, ведь он неспроста выставил на продажу подмосковный дом в «Горках-10» и апартаменты в Москва-сити. Если насчет отъезда 43-летний артист молчит, то возобновление своего шоу прокомментировал. Как сообщил шоумен, съемки «Вечернего Урганта» вот-вот возобновятся. Так кто же вводит общественность в заблуждение — отец Ивана, который хочет оградить его от сплетен, или сам ведущий, желающий скрыть свои истинные намерения?
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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