Мать Бритни Спирс требует взыскать с нее более 600 тысяч долларов. Певица просит суд отказать в иске

Вадим Карасев

Бритни Спирс, которая в прошлом году освободилась от многолетнего опекунства своего отца, теперь готовится к судебному спору со своей матерью Линн Спирс. Мать поп-звезды пытается взыскать с нее более 660 тысяч долларов, которые должны пойти на оплату услуг адвокатов, которыми пользовалась Линн. Женщина утверждает, что именно она и ее адвокаты помогли ускорить освобождение Бритни от опекунства.

Адвокаты, Яша Бронштейн и Гладстон Н. Джонс III, утверждают, что Линн участвовала в судебном разбирательстве в качестве "заинтересованной стороны" только в мае 2019 года, потому что Бритни тогда "умоляла свою мать" спасти ее от "невероятно оскорбительных действия отца" Джейми Спирса.

Юристы уверяют, что именно после их вмешательства дело сдвинулось с мертвой точки и Бритни получила первые послабления в опеке: она смогла съездить в отпуск в Майами, а программа ее лечения была радикально изменена.





Бритни Спирс с матерью

Джейми Спирс был опекуном певицы с февраля 2008 года до сентября 2021 года, когда его отстранили от этой должности. Пока он был опекуном, он контролировал финансовые, медицинские и личные вопросы в жизни поп-звезды.

В течение одного месяца после того, как Линн Спирс стала официально вовлеченной стороной, личные ограничения в отношении Бритни начали сниматься. В течение трех месяцев после официального вмешательства Линн Спирс лечение Бритни было радикально изменено. В течение пяти месяцев после участия Линн Спирс Джейми Спирс подал в отставку с поста опекуна, и Бритни было предоставлено право самой выбирать врача,

— утверждают адвокаты Линн. Они также отметили свои усилия, охарактеризовав их как "неустанную защиту", и даже предположили, что "статус-кво сохранился бы", если бы они не вмешались.

Поскольку Бритни попросила свою мать приложить эти усилия, и поскольку предпринятые усилия были очень успешными, Линн считает, что усилия должны быть компенсированы. Признавая, что требуемый гонорар исчисляется шестизначным числом, Линн отмечает, что запрос меркнет по сравнению с миллионами и миллионами долларов, которые Джейми Спирс потратил, удерживая Бритни под опекой и совершая действия, о которых Бритни не просила и которые не отвечали ее интересам,

— заключили адвокаты Линн Спирс.





Линн Спирс со своими внуками, сыновьями Бритни Спирс

Однако Бритни Спирс с такой позицией категорически не согласна и уже обратилась к судье с просьбой отказать ее матери в требовании уплаты судебных издержек.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что Бритни Спирс уже потратила почти 1,7 миллиона долларов на то, чтобы ее мать жила "в большом дорогом доме" в Кентвуде (штат Луизиана), и на связанные с этим расходы на содержание имущества.

Бритни Спирс на протяжении десятилетий была единственным кормильцем своей семьи, поддерживая всех ее членов. Спорные гонорары и иные расходы не могут быть возложены на Бритни Спирс, которая уже заплатила много миллионов за назначенного судом адвоката, адвоката опекуна по имуществу, адвоката личного опекуна и других, при этом очень щедро оплачивая красивый дом для ее матери и все связанные с этим расходы,

— возразил Розенгарт.





Бритни Спирс

Краткое слушание по запросу Линн Спирс состоялось в среду, и Розенгарт заявил в суде Лос-Анджелеса, что происходящее является "эксплуатацией Бритни Спирс". Однако судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Бренда Пенни отложила вынесение решения, заявив, что требуются дополнительные документы по делу, которые она должна изучить. Повторное слушание назначено на 20 июля.

Судья Бренда Пенни также рассматривала дело о снятии опекунства с певицы. Бритни была освобождена от опеки в ноябре 2021 года. Сейчас певица сама контролирует свою жизнь и полна планов. В первую очередь Спирс хочет воспользоваться правом самой устраивать свою личную жизнь — звезда готовится к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Надя Бесчетникова