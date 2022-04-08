Moo Lander выйдет на Xbox в мае, игру уже можно попробовать

Вадим Карасев





Студия The Sixth Hammer объявила дату релиза своего приключенческого платформера Moo Lander на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Проект выйдет 27 мая, к анонсу даты релиза представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

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Moo Lander — это платформер, в котором игроки должны взять на себя роль пилота последнего космического корабля своей цивилизации. Игрок будет искать источник бесконечного молока, встречая на своем пути всевозможных противников и преодолевая трудности.

На Xbox уже можно опробовать игру Moo Lander в рамках бесплатной демо-версии.

Moo Lander Demo

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