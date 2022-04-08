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На Xbox теперь можно отключить системные звуки

На Xbox теперь можно отключить системные звуки


С обновлением Xbox One и Xbox Series X | S, которое стало доступно игрокам, в консоли появилось несколько новых функций, которые тестировались инсайдерами на протяжении последних месяцев. Одна из новых функций — возможность отключить системные звуки в консолях.

У игроков есть две опции — отключение звуков навигации и отключение звуков уведомлений. Новые опции можно найти в разделе настроек: Общие — Громкость и аудиовыход — Дополнительные параметры. Здесь будет два варианта опций — для отключение звуков навигации или отключения звуков уведомлений. Можно использовать сразу две опции, чтобы полностью отключить системные звуки.


Если опция в указанных параметрах отсутствует — обновите прошивку консоли Xbox.

Напомним, что еще одна из новых опций позволяет переключиться на Xbox в качестве источника ТВ с геймпада одной кнопкой.

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По материалам: newxboxone

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