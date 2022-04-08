Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения

Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения
Телеведущая Ольга Орлова является крестной сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву сегодня исполнилось 9 лет. Сегодня Платону, сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, исполнилось 9 лет. Одной из первых его поздравила тетя, сестра Жанны, Наталья Фриске. «Платоша! Мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки🙏🏽🤞🏼❤️ Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником🙏🏽 Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым как твоя мама❤️ мы верим что скоро мы увидимся, мы очень ждём тебя и очень сильно любим❤️.Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и твоя младшая сестренка😊»— написала Наталья в соцсетях.
Платон Шепелев К поздравлению тут же присоединилась Ольга Орлова. «И крёстная ❤️❤️❤️» — обратилась она к мальчику, с которым, увы, не имеет возможности даже увидеться. Как известно, с Жанной они были лучшими подругами, и Фриске даже пригласила Орлову на роль крестной. Но в последние годы, к сожалению, и родственники и друзья со стороны Жанны могут поздравлять мальчика только в Сети. Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Как известно, у ведущего непримиримые разногласия с родными певицы. Но Наталья Фриске надеется, что все нормализуется.
Наталья Фриске с маленьким Платоном Кстати, сейчас она сама находится в ожидании первенца. Уже совсем скоро она впервые станет мамой. Недавно в соцсетях сестра Фриске огорошила подписчиков признанием перед рождением ребенка. Оказалось, что Наталья сильно волнуется, а потому не может спокойно спать но ночам. «Чем ближе срок, тем страшнее», — рассказала она. На пути к рождению первенца сестра Жанны Фриске преодолела много сложностей. В прошлом у неё дважды случались замершие беременности, а в 2017 году — неудачная попытка ЭКО. Но Наталья уверенно шла к своей мечте стать мамой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения
Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения
Лолита Милявская закатила скандал в пенсионном фонде
Лолита Милявская закатила скандал в пенсионном фонде
6 способов найти общий язык и подружиться с Раком
6 способов найти общий язык и подружиться с Раком
Андрей Малахов пережил предательство
Андрей Малахов пережил предательство
Павел Деревянко плакал после развода
Павел Деревянко плакал после развода
У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass
У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения консолей, релиз в этом году
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения
Показали 17 минут геймплея игры Cult of the Lamb
Показали 17 минут геймплея игры Cult of the Lamb
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
На виллу Владимира Соловьева снова совершена атака
На виллу Владимира Соловьева снова совершена атака
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали

Топ на сегодня

Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo Infinite
В Game Pass Ultimate уже доступен бесплатно новый перк для Halo
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой

Еще по теме

Ольга Орлова прокомментировала конфликт Шепелева и семьи Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске хотят выдворить Дмитрия Шепелева в Беларусь
3 года без Жанны Фриске: Дмитрий Шепелев, Анна Семенович, Ольга Орлова и другие вспоминают певицу
Жанна Фриске, новости сегодня о семье певицы, 18.05.2016: Орлова показала редкое фото