Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения

Телеведущая Ольга Орлова является крестной сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву сегодня исполнилось 9 лет. Сегодня Платону, сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, исполнилось 9 лет. Одной из первых его поздравила тетя, сестра Жанны, Наталья Фриске. «Платоша! Мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки🙏🏽🤞🏼❤️ Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником🙏🏽 Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым как твоя мама❤️ мы верим что скоро мы увидимся, мы очень ждём тебя и очень сильно любим❤️.Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и твоя младшая сестренка😊»— написала Наталья в соцсетях.Платон Шепелев К поздравлению тут же присоединилась Ольга Орлова. «И крёстная ❤️❤️❤️» — обратилась она к мальчику, с которым, увы, не имеет возможности даже увидеться. Как известно, с Жанной они были лучшими подругами, и Фриске даже пригласила Орлову на роль крестной. Но в последние годы, к сожалению, и родственники и друзья со стороны Жанны могут поздравлять мальчика только в Сети. Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Как известно, у ведущего непримиримые разногласия с родными певицы. Но Наталья Фриске надеется, что все нормализуется.Наталья Фриске с маленьким Платоном Кстати, сейчас она сама находится в ожидании первенца. Уже совсем скоро она впервые станет мамой. Недавно в соцсетях сестра Фриске огорошила подписчиков признанием перед рождением ребенка. Оказалось, что Наталья сильно волнуется, а потому не может спокойно спать но ночам. «Чем ближе срок, тем страшнее», — рассказала она. На пути к рождению первенца сестра Жанны Фриске преодолела много сложностей. В прошлом у неё дважды случались замершие беременности, а в 2017 году — неудачная попытка ЭКО. Но Наталья уверенно шла к своей мечте стать мамой.