От имени Минфина РФ рассылают фейковые письма

13:13 Автор: Михаил Хорошилов

Неизвестные от имени министерства финансов РФ рассылают ложный документ с требованием продать служебные автомобили иностранных марок, находящиеся на балансе в том числе подведомственных структур, и приобрести взамен отечественные транспортные средства. Аналогичное письмо поступило в редакцию «Парламентской газеты».

В «документе» с якобы подписью замминистра финансов РФ Алексея Лаврова данное требование объясняется «участившимися случаями умышленной порчи украинскими диверсионно-разведывательными группами импортного автомобильного транспорта исполнительных органов государственной власти». Это нужно, уверяют авторы письма, с целью «минимизации потенциального материального ущерба от подобных действий в дальнейшем».

Меры «просят» выполнить до 20 апреля, а если вырученных средств на покупку новых автомобилей будет недостаточно, то «необходимо подать в Минфин России заявку на субвенцию по форме», прикрепленной к письму.

При этом «документ» подписан якобы 5 марта 2022 года, а в самом тексте есть отсылка на письмо Следственного комитета уже от 1 апреля 2022 года.

В Минфине РФ «Парламентской газете» опровергли рассылку такого письма, как и то, что в ведомстве работает сотрудник, отправивший его в редакцию с частного электронного адреса.

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