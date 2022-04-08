Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

От имени Минфина РФ рассылают фейковые письма

От имени Минфина РФ рассылают фейковые письма

13:13  Автор: Михаил Хорошилов



Неизвестные от имени министерства финансов РФ рассылают ложный документ с требованием продать служебные автомобили иностранных марок, находящиеся на балансе в том числе подведомственных структур, и приобрести взамен отечественные транспортные средства. Аналогичное письмо поступило в редакцию «Парламентской газеты».

В «документе» с якобы подписью замминистра финансов РФ Алексея Лаврова данное требование объясняется «участившимися случаями умышленной порчи украинскими диверсионно-разведывательными группами импортного автомобильного транспорта исполнительных органов государственной власти». Это нужно, уверяют авторы письма, с целью «минимизации потенциального материального ущерба от подобных действий в дальнейшем».

Меры «просят» выполнить до 20 апреля, а если вырученных средств на покупку новых автомобилей будет недостаточно, то «необходимо подать в Минфин России заявку на субвенцию по форме», прикрепленной к письму.

При этом «документ» подписан якобы 5 марта 2022 года, а в самом тексте есть отсылка на письмо Следственного комитета уже от 1 апреля 2022 года.

В Минфине РФ «Парламентской газете» опровергли рассылку такого письма, как и то, что в ведомстве работает сотрудник, отправивший его в редакцию с частного электронного адреса.

Читайте также:

• Депутат призвал россиян не распространять непроверенные фото и видео



#транспорт #безопасность


8
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников
Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила премьеру своего нового реалити-шоу
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Анна Нетребко рассказала о своем положении
Анна Нетребко рассказала о своем положении
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу заметили с кольцом
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со скидками (UPD)
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]
На Xbox теперь можно отключить системные звуки
На Xbox теперь можно отключить системные звуки
В The Quarry будет режим без геймплея с несколькими опциями
В The Quarry будет режим без геймплея с несколькими опциями
Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда
Аврил Лавин выходит замуж за своего бойфренда
Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения
Ольга Орлова не забыла поздравить своего крестника с днем рождения
Лолита Милявская закатила скандал в пенсионном фонде
Лолита Милявская закатила скандал в пенсионном фонде

Топ на сегодня

Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Дмитрий Орлов высказался об отношениях с Ириной Пеговой
Рената Литвинова живет за счет миллионера
Рената Литвинова живет за счет миллионера
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала
Андрей Малахов озвучил причину своего ухода с Первого канала

Еще по теме

Роскомнадзор рассказал о рассылке поддельных писем от имени ведомства
Полицейские выяснят, кто отправлял письма с порошком от имени Железняка
«Минюст» «ЛНР» зарегистрировал «580 нормативных правовых актов»
В России ограничат расходование бюджетных средств на покупку автомобилей