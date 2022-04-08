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Павел Деревянко плакал после развода

Павел Деревянко плакал после развода
45-летний актер Павел Деревянко рассказал о своей депрессии. Артист рассказал об особенности своего психологического состояния. Актер признался, что даже периодически плакал в период обострения депрессии. Звезда сериала «Домашний арест» известен своим открытым образом жизни. Его считают сердцеедом и любвеобильным мужчиной. Артист любит проводить пикантные вечеринки в своем доме. Однако оказалось, что у такого веселого человека неоднократно случались личностные кризисы. Исполнитель главной роли в сериале «Дылды» заверил, что подвержен депрессиям. Актер отметил, что неоднократно страдал от психологического недуга. По словам уроженца Таганрога, ранее он каждую весну сталкивался с депрессиями, которые выбивали из колеи. «Я не понимал, в чем дело. Никакой причинно-следственной связи не находил. Просто становилось плохо. Я не мог появляться на людях, не мог и не хотел разговаривать, плакал по углам», — рассказал Деревянко.
Павел Деревянко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Павел отметил, что после весеннего кризиса все проблемы улетучивались, а психологическое состояние восстанавливалось. Артист снова мог жить в спокойствии и часто уделял время семье и работе. Однако в декабре 2020 года в его личной жизни произошли кардинальные перемены: он развелся с Дарьей Мясищевой. Вследствие этого артист снова погрузился в депрессию. Из нее он не мог выйти самостоятельно. «Последний раз жесткая депрессия меня накрыла позапрошлой осенью. Формальной причиной стало расставание с Дашей, но меня «разматывало» всё сильнее, и я начал понимать, что причина в чем-то другом», — признался Павел. Всё это привело к тому, что под Новый год Деревянко решил обратиться за помощью к специалистам. Актеру назначили курс таблеток, однако он не стал их принимать. «К Новому году я был в совершеннейших соплях, поэтому и пошел к психологу. Он мне: «Таблеточки-таблеточки». Я сказал «Окей», но пить их не стал, а поехал в деревню», — подчеркнул артист. Из депрессии ему помогла вырваться работа в новом проекте. За короткий срок Павлу удалось восстановиться. При этом после кризиса его осыпали предложениями о сотрудничестве, появились даже бизнес-идеи. «Я подумал, что вскоре стану владельцем империи», — рассказал Деревянко в интервью Men’s Health.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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