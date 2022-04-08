Показали 17 минут геймплея игры Cult of the Lamb

Вадим Карасев





В 2022 году издательство Devolver обещает выпустить любопытный проект — игру Cult of the Lamb. Изначально игра была заявлена к релизу только на PC, но пару месяцев назад ее анонсировали и для приставок Xbox.

Сегодня портал GameInformer опубликовал 17 минут игрового процесса Cult of the Lamb. Напомним, что сама игра рассказывает о развитии собственного культа, во главе которого стоит кровожадный ягненок. Игроки должны будут завлекать новых последователей в культ, добывать ресурсы и противостоять неугодным. По жанру игра относится к экшену с элементами рогалика и процедурно генерируемыми уровнями.

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На данный момент точной даты релиза у Cult of the Lamb нет.