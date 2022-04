Самые крупные скидки на игры Xbox в ходе весенней распродажи: 85-95% — список игр

Вадим Карасев





Сегодня в Microsoft Store стартовала крупная весенняя распродажа игр. Со скидками можно купить больше 600 проектов, полный список которых представлен здесь.

Но действительно высоких скидок, достигающих 85-95% не так много. Ниже собрали список таких игр, на которые предлагаются максимально высокие скидки:

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)XCOM® 2 Collection$99.99$4.9995%The Sims™ 4 Издание «Эксклюзивная вечеринка»$49.99$4.9990%8-Bit Armies$29.99$2.9990%8-Bit Hordes$29.99$2.9990%8-Bit Invaders!$29.99$2.9990%Beast Quest$19.99$1.990%NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition$89.99$8.9990%Rapala Fishing: Pro Series$19.99$1.9990%The Sims™ 4$39.99$3.9990%Torment: Tides of Numenera$29.99$2.9990%We Happy Few$59.99$5.9990%AereA$29.99$4.485%Bulletstorm: Full Clip Edition$39.99$5.9985%Dead Alliance™$29.99$4.4985%Deus Ex: Mankind Divided™$29.99$4.4985%DRAGON BALL FIGHTERZ$59.99$8.9985%DRAGON BALL FIGHTERZ — Ultimate Edition$109.99$16.4985%Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle$84.99$12.7485%DRAGON BALL XENOVERSE 2$59.99$8.9985%Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour$23.98$3.585%Extinction: Deluxe Edition$39.99$5.9985%Goosebumps: The Game$14.99$2.285%Just Cause 3: XXL Edition$29.99$4.4985%Nickelodeon: Kart Racers$39.99$5.985%Saints Row$6.78$1.0185%Sleeping Dogs™ Definitive Edition$29.99$4.485%Thief$19.99$2.9985%Tomb Raider: Definitive Edition$19.99$2.985%We Happy Few Digital Deluxe$79.99$11.9985%