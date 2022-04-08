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Слуцкий: Нужно сохранить и приумножить начатые Жириновским инициативы

Слуцкий: Нужно сохранить и приумножить начатые Жириновским инициативы

12:29  Автор: Ольга Шульга



Имя Жириновского навсегда вписано золотыми буквами в историю Россию, сказал председатель Комитета Госдумы по международным делам, временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

«Наша ответственность перед Владимиром Вольфовичем — сохранить созданную им либерально-демократическую партию России. Сохранить и приумножить, как бы это ни было сложно, те инициативы, программы, которые начаты Владимиром Вольфовичем, в том числе в последние годы», — подчеркнул депутат.

По словам Леонида Слуцкого, в то, что произошло, невозможно поверить. 

«Нам всем казалось, что Жириновский вечен. И это действительно так: он вечен в нашей памяти, памяти тех, кто придет вместо нас», — сказал депутат.

Владимир Жириновский: Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть!


Прощание с Владимиром Жириновским проходит в Колонном зале Дома Союзов. Отпевание лидера ЛДПР ранее состоялось в Храме Христа Спасителя, его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 14:00 Владимир Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР не дожил меньше трех недель до своего дня рождения — 25 апреля ему бы исполнилось 76 лет. В начале февраля политика госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне штамма коронавируса «омикрон».



#власть


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По материалам: pnp.ru

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