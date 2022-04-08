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Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со скидками (UPD)

Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со скидками (UPD)


UPD: Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]

Как и ожидалось, сегодня в Microsoft Store началась крупная весенняя распродажа игр и DLC для Xbox. На данный момент компания Microsoft официально ее старт не объявила, но уже в цифровом магазине можно видеть более 700 позиций со скидками. Купить можно игры, DLC, бандлы для Xbox One и Xbox Series X | S по сниженным ценам.

Полный список предложений в рамках весенней распродажи Xbox мы опубликуем позже, когда Microsoft официально объявит о старте распродажи и сообщит ее условия. Но уже сейчас можно в Microsoft Store по этой ссылке посмотреть на доступные предложения, либо попробовать найти интересующую игру по сниженной цене напрямую в цифровом магазине Xbox.

Ожидается, что продлится крупная весенняя распродажа Xbox около 2 недель.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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