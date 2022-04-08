Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass

Вадим Карасев





Создатели самурайского экшена Trek to Yomi ранее на этой неделе объявили дату релиза проекта. Игра выйдет 5 мая 2022 года на всех актуальных игровых платформах. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже доступна предварительная загрузка проекта по подписке Game Pass. По предзагрузке игра займет на консолях около 7,4 Гб.

Помимо объявления даты релиза Trek to Yomi и старта предзагрузки по Game Pass, стали известны и некоторые другие детали по игре. В частности, объявлено, что проект можно будет пройти примерно за 5 часов. Разработчики обещают 4K при 60 FPS на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

Напомним, что Trek to Yomi — это игра в стиле фильмов про самураев прошлого века. Игрокам предстоит играть за самурая, который отправляется мстить за жителей своей деревни.

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