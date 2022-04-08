Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass

Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass


Создатели самурайского экшена Trek to Yomi ранее на этой неделе объявили дату релиза проекта. Игра выйдет 5 мая 2022 года на всех актуальных игровых платформах. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже доступна предварительная загрузка проекта по подписке Game Pass. По предзагрузке игра займет на консолях около 7,4 Гб.

Помимо объявления даты релиза Trek to Yomi и старта предзагрузки по Game Pass, стали известны и некоторые другие детали по игре. В частности, объявлено, что проект можно будет пройти примерно за 5 часов. Разработчики обещают 4K при 60 FPS на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

Напомним, что Trek to Yomi — это игра в стиле фильмов про самураев прошлого века. Игрокам предстоит играть за самурая, который отправляется мстить за жителей своей деревни.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Андрей Малахов пережил предательство
Андрей Малахов пережил предательство
Павел Деревянко плакал после развода
Павел Деревянко плакал после развода
У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass
У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения консолей, релиз в этом году
Инсайдер: следующий Need for Speed только для нового поколения
Показали 17 минут геймплея игры Cult of the Lamb
Показали 17 минут геймплея игры Cult of the Lamb
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузке по Game Pass
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
Андрей Макаревич представил публике новорожденного сына
На виллу Владимира Соловьева снова совершена атака
На виллу Владимира Соловьева снова совершена атака
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали
8 правил здорового и крепкого сна, о которых вы не знали
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и

Топ на сегодня

Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Антон Макарский рассказал о ссорах с женой
Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Екатерина Стриженова в шоке от количества угроз ей
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Андрей Макаревич стал отцом почти в семьдесят лет
Паулину Андрееву запечатлели во время ужина с Чубайсом и его женой в ресторане Стамбула
Паулину Андрееву запечатлели во время ужина с Чубайсом и его женой в
Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии Remedy
Официально анонсированы ремейки Max Payne и Max Payne 2 от студии

Еще по теме

Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Слух: релиз Trek to Yomi может состояться уже 2 мая
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры