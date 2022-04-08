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У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass

У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass


На прошлой неделе компания Sony сообщила о планах по внесению изменений в подписку Playstation Plus. Она получит несколько уровней и преобразится в нечто вроде Game Pass, но пока до конца нет понимания, какие игры будут доступны в подписке. Тем не менее, Sony явно решила побороться с Microsoft на поле подписок на игры.

Пользователь Zuby_Tech решил посмотреть, какие стартовые позиции у Playstation Plus и Game Pass перед переходом Sony на новую подписочную модель. Компания Sony в своих последних отчетах отмечала, что число подписчиков Playstation Plus на уровне в 48 миллионов пользователей, тогда как еще на Playstation Now подписано около 3,2 миллионов пользователей (эта подписка станет частью Playstation Plus). Что касается Xbox, последняя цифра, которую Microsoft сообщала по количеству подписчиков Game Pass — это 25 миллионов. Ниже можно видеть представленное сравнение по количеству подписчиков на разные игровые сервисы.


Отметим, что в сравнении отсутствует информация о количестве подписчиков на Xbox Live Gold — компания Microsoft не сообщает цифры об игроках, которые остаются подписаны только на «золотой» статус и не перебрались на Xbox Game Pass Ultimate.

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По материалам: newxboxone

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