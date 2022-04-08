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Установлены правила расчета платы за операции в реестре углеродных единиц

Установлены правила расчета платы за операции в реестре углеродных единиц

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Размер платы за услуги оператор определяет самостоятельно. При этом плата не может превышать установленные предельные значения, увеличенные на базовый индекс потребительских цен по данным Росстата. Такие нормы содержит постановление кабина от 30 марта 2022 года № 518, которое вступает в силу 8 апреля.

С 1 января 2023 года компании, которые выбрасывают в атмосферу как минимум 150 тысяч тонн углекислого газа в год, должны ежегодно отчитываться об объёмах выбросов.

Чтобы предприятия могли снизить экономические риски, в России впервые введено понятие углеродных единиц. Их можно получить за реализацию климатических проектов, например, переход на менее вредные виды топлива и другие мероприятия.

Углеродные единицы можно зачесть, чтобы снизить углеродный след своей продукции. Одна углеродная единица равна одной тонне углекислого газа. Также углеродные единицы можно передать или продать. Для этого создается специальный реестр.

Законы, вступающие в силу с 8 апреля


Постановление кабмина определяет порядок расчета платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц. Уточняется, что оператор самостоятельно определяет размер платы, но не выше ее предельного значения, увеличенного на базовый индекс потребительских цен по данным Росстата.

Предельные значения платы подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет или при превышении годовой выручки оператора свыше 100 миллионов рублей. Плата устанавливается за каждую услугу отдельно, в том числе за каждую операцию в реестре. Сведения об установленных размерах платы размещаются на сайте оператора.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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