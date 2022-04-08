В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу заметили с кольцом

Вадим Карасев

В сети обсуждают возможную скорую свадьбу Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Поводом для этого стало кольцо с бриллиантом на безымянном пальце певицы, которое заметили на фотографиях с прогулки Дженнифер Лопес с дочерью Эммой. Вместе с дочерью тогда она отправилась в мебельный магазин, чтобы выбрать обстановку для их с Беном Аффлеком общего дома, который они недавно купили за 50 млн долларов.





Дженнифер Лопес

Сама Дженнифер Лопес эти слухи не комментировала.

Пара возобновила отношения в прошлом году после 17 лет расставания. Их роман начался в 2002 году: они даже собирались пожениться, но в 2004 году разорвали помолвку.

Брак с Беном Аффлеком для Дженнифер Лопес будет уже четвертым. Певица была замужем за продюсером Охани Ноа, а в 2001 году вышла замуж за хореографа Криса Джадда, с которым вскоре развелась. После расставания с Аффлеком Дженнифер Лопес в 2004 году вышла замуж в третий раз — ее избранником стал Марк Энтони, от которого она родила двоих детей, близнецов Макса и Эмму. В 2014 году Лопес и Энтони развелись.

Бен Аффлек в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой развелся в 2018 году. От Гарнер у него трое детей — дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюель.

Ксения Смирнова