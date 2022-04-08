В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте

Вадим Карасев

В соцсетях разгорается очередной скандал: бренд Prada заподозрили в поддержке спецоперации России на Украине. Виной тому стало размещенное на сайте фото с показа, на котором в свете прожекторов пользователи разглядели букву Z. После начала спецоперации она стала символом поддержки действий России.

Фото было на сайте уже некоторое время, но обратили на него внимание только сейчас. Освещение, в котором рассмотрели Z, использовалось на показах мужской и женской коллекций в Милане: первую презентовали еще в январе, вторую — 24 февраля (по совпадению это как раз день начала спецоперации).





Скриншот сайта Prada

Теперь же под последними постами в аккаунте Prada появилось немало комментариев с критикой и возмущением. Другие пользователи пытаются воззвать к здравому смыслу и логике и убедить оскорбленных в том, что художественное оформление показа, который готовился до спецоперации, вряд ли является жестом поддержки.

К тому же бренд ранее уже критически высказался о действиях России. 3 марта в аккаунте бренда появилось официальное заявление, в котором отмечалось, что происходящее "тревожит и вызывает большое беспокойство". Тогда в Prada объявили, что сделали пожертвование в пользу украинских беженцев. Бренд также приостановил деятельность в России.





"Prada, какого черта? Осенне-зимняя мужская коллекция, буква Z в поддержку российской агрессии? Удалите это!"."Как вы можете поддерживать это?". "Z — это просто буква алфавита, хватит сходить с ума"."Удалите фото с Z или вы убийцы?".

Ранее проблемы из-за использования буквы Z (или того, что ее только напоминает) возникали и у других представителей модной индустрии.

Так, критике подвергся российский Elle из-за выноса "Поколение Z" — номер был сдан в печать еще до начала спецоперации и надпись была посвящена зумерам. Однако после скандала в сети американский Elle поспешил дистанцироваться от российских коллег, напомнив, что издательский холдинг Hearst ранее уже вышел из российского бизнеса. Вскоре после скандала с обложкой стало известно, что выпуск печатного Elle в России будет приостановлен.

После этого нападкам подвергся французский бренд Louis Vuitton — в украшениях с соединенными инициалами марки LV некоторые также увидели букву Z.





Кайя Гербер на показе Prada 24 февраля 2022 годаНадя Бесчетникова