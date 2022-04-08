Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте

В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте

В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте

В соцсетях разгорается очередной скандал: бренд Prada заподозрили в поддержке спецоперации России на Украине. Виной тому стало размещенное на сайте фото с показа, на котором в свете прожекторов пользователи разглядели букву Z. После начала спецоперации она стала символом поддержки действий России.

Фото было на сайте уже некоторое время, но обратили на него внимание только сейчас. Освещение, в котором рассмотрели Z, использовалось на показах мужской и женской коллекций в Милане: первую презентовали еще в январе, вторую — 24 февраля (по совпадению это как раз день начала спецоперации).


Скриншот сайта Prada

Теперь же под последними постами в аккаунте Prada появилось немало комментариев с критикой и возмущением. Другие пользователи пытаются воззвать к здравому смыслу и логике и убедить оскорбленных в том, что художественное оформление показа, который готовился до спецоперации, вряд ли является жестом поддержки.

К тому же бренд ранее уже критически высказался о действиях России. 3 марта в аккаунте бренда появилось официальное заявление, в котором отмечалось, что происходящее "тревожит и вызывает большое беспокойство". Тогда в Prada объявили, что сделали пожертвование в пользу украинских беженцев. Бренд также приостановил деятельность в России.


"Prada, какого черта? Осенне-зимняя мужская коллекция, буква Z в поддержку российской агрессии? Удалите это!".
"Как вы можете поддерживать это?". "Z — это просто буква алфавита, хватит сходить с ума".
"Удалите фото с Z или вы убийцы?".

Ранее проблемы из-за использования буквы Z (или того, что ее только напоминает) возникали и у других представителей модной индустрии.

Так, критике подвергся российский Elle из-за выноса "Поколение Z" — номер был сдан в печать еще до начала спецоперации и надпись была посвящена зумерам. Однако после скандала в сети американский Elle поспешил дистанцироваться от российских коллег, напомнив, что издательский холдинг Hearst ранее уже вышел из российского бизнеса. Вскоре после скандала с обложкой стало известно, что выпуск печатного Elle в России будет приостановлен.

После этого нападкам подвергся французский бренд Louis Vuitton — в украшениях с соединенными инициалами марки LV некоторые также увидели букву Z.


Кайя Гербер на показе Prada 24 февраля 2022 года
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все из-за старого фото на сайте
В сети обвинили бренд Prada в поддержке спецоперации на Украине — все
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Константин Хабенский уволил своего зама
Константин Хабенский уволил своего зама
Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту
Мария Шукшина прошлась по Ивану Урганту
Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250 старшеклассников
Финал всероссийской олимпиады школьников по праву объединит более 250
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила премьеру своего нового реалити-шоу
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Анна Нетребко рассказала о своем положении
Анна Нетребко рассказала о своем положении
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу заметили с кольцом
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со скидками (UPD)
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]

Топ на сегодня

Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина
Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою недвижимость в Москве
Мария Шукшина возмущена «патриотом» Ургантом, распродающем свою
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали геймплей
Как выглядит eFootball 2022 после крупного патча 1.0.0 — показали

Еще по теме

Первую коллекцию известного дизайнера Рафа Симонса для Prada покажут в онлайн-формате
Раф Симонс стал со-креативным директором Prada
Неделя моды в Милане: Николь Кидман, Джиджи Хадид, Кайя Гербер на показе Prada
"Крымская газета" выпустила номер в поддержку российской спецоперации