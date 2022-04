В The Quarry будет режим без геймплея с несколькими опциями

Вадим Карасев





Игра The Quarry от студии Supermassive выйдет уже 10 июня на всех актуальных игровых платформах. Портал IGN получил возможность несколько часов поиграть в проект, после чего поделился своими впечатлениями в рамках видео. Журналисты отмечают, что The Quarry больше похож на Until Dawn, чем на игры серии The Dark Pictures Anthology.

Один из интересных моментов в The Quarry, на которые обращают внимание журналисты IGN в своем раннем превью, это специальный режим без геймплея. The Quarry можно будет просмотреть просто как фильм. Будет 3 варианта просмотра:

Все герои выживут.Все герои погибнут.Режим режиссера.

В режиме режиссера игроки смогут сами настроить характеры героев и их поведение, после чего запустить The Quarry как фильм, наблюдая за результатами.

Напомним, что игра The Quarry получит полную русскую локализацию.