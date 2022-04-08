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В The Quarry будет режим без геймплея с несколькими опциями

В The Quarry будет режим без геймплея с несколькими опциями


Игра The Quarry от студии Supermassive выйдет уже 10 июня на всех актуальных игровых платформах. Портал IGN получил возможность несколько часов поиграть в проект, после чего поделился своими впечатлениями в рамках видео. Журналисты отмечают, что The Quarry больше похож на Until Dawn, чем на игры серии The Dark Pictures Anthology.

Один из интересных моментов в The Quarry, на которые обращают внимание журналисты IGN в своем раннем превью, это специальный режим без геймплея. The Quarry можно будет просмотреть просто как фильм. Будет 3 варианта просмотра:



Все герои выживут.



Все герои погибнут.



Режим режиссера.

В режиме режиссера игроки смогут сами настроить характеры героев и их поведение, после чего запустить The Quarry как фильм, наблюдая за результатами.


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Напомним, что игра The Quarry получит полную русскую локализацию.

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По материалам: newxboxone

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