Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая

Вадим Карасев





Студия 343 Industries официально представила второй сезон мультиплеера Halo Infinite и объявила его дату релиза. Начнется второй сезон в шутере 3 мая, и он получит название Lone Wolves.

К анонсу второго сезона Halo Infinite разработчики представили небольшой тизер-трейлер — его можно видеть ниже. Пока о новом сезоне известно мало. Сообщается, что игроков ждет 2 новые карты, несколько новых режимов, новый боевой пропуск с увеличенным количеством бесплатных предметов кастомизации и многое другое.

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Напомним, мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, а подписчики Game Pass Ultimate имеют доступ к регулярным бонусам для игры.