13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану

Этим людям нужно официально запретить вход на кухню!

1. Этот зайка явно упорот

2. Впрочем, как и эти развеселые персонажи Бикини Боттом

3. О нет! Бедные птенчики, за что он так с вами?

4. Потрачено

5. Кто-нибудь хочет горелую шайбу? М?

6. "А ведь говорила мне мама не есть после шести!"

7. Этот Микки чем-то болен

8. Один в один

9. "Пожалуйста, убей меня!"

10. Мороз по коже

11. Это инопланетяне или адские создания? В любом случае я их боюсь

12. Не судьба тебе быть шеф-поваром, чувак

13. Ну, почти

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