13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану
Сегодня, 12:55
Этим людям нужно официально запретить вход на кухню!
1. Этот зайка явно упорот
2. Впрочем, как и эти развеселые персонажи Бикини Боттом
3. О нет! Бедные птенчики, за что он так с вами?
4. Потрачено
5. Кто-нибудь хочет горелую шайбу? М?
6. "А ведь говорила мне мама не есть после шести!"
7. Этот Микки чем-то болен
8. Один в один
9. "Пожалуйста, убей меня!"
10. Мороз по коже
11. Это инопланетяне или адские создания? В любом случае я их боюсь
12. Не судьба тебе быть шеф-поваром, чувак
13. Ну, почти
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По материалам: Юмор