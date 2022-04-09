16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям

В детской коллекции часто можно найти множество разнообразных игрушек. И речь идет не только о старых машинках и мягких плюшевых мишках.

На этот раз мы сосредоточимся на самых жутких из них. Те, которые родители надеются, что их ребенок никогда не заметит или, по крайней мере, не встретит в магазине. Нам не понять, на что надеялись их создатели, но они несут ответственность за слишком много детских (и не только) кошмаров.

1. "Жена спросила, не хочу ли я увидеть самую жуткую куклу в ее коллекции. Я не был готов к такому"

2. То, что заказал то VS что пришло

3. Кто-то одурманил водопой

4. Сломанная нога? Не беспокойтесь, у доктора есть пистолет

5. Невозможные стандарты красоты китайских кукол

6. Тем временем в Австралии

7. Пирехал такой в магазин игрушек, и видишь это

8. Довольно тревожная игрушка для запуска мячей

9. "Идеальное" место для надувания шарика детям

10. Резиновые уточки, которые плавают вверх ногами

11. Пикачу уже не тот

12. Еще одна фантастическая игрушка

13. Чикапу, я выбираю тебя!

14. Злобно выглядящий плюшевый мишка

15. Да, на этом должны кататься дети

16. Да, это поможет вашему ребенку научиться правильно ухаживать за зубами