6 способов найти общий язык и подружиться со Львом

Вадим Карасев

Львы — это люди, с которыми не всегда хочется дружить, но порой очень полезно. Найти со Львами общий язык не просто, но при помощи полезных советов астрологов вы сможете это делать намного быстрее.

Львы относятся к самым эгоистичным Знакам Зодиака, но это не значит, что дружба или любовные отношения с этими людьми неприятны. Наоборот, если вывести их на высокий уровень. вы точно получите удовольствие.

Обращайтесь со Львом так же, как обращались бы с собой

Львы очень часто «отзеркаливают» поведение других людей, стараясь поступать точно так же, как поступают с ними. Это очень частая особенность характер Львов, поэтому первый и самый важный совет — будьте учтивыми и добродушными. Не обманывайте Льва и не ведите себя с ним так, словно это ваш младший брат или сестра. Львы любят уважение.

Говорите о Льве

Рядом со Львом говорите о Льве. Это очень нравится представителям данного Знака Зодиака. Они очень честолюбивые, так что вам нужно научиться начинать разговор не с себя, а со Льва. Он будет от вас в восторге. Спрашивайте о том, как у Льва дела, как прошел его день и так далее.

Говорите Льву комплименты

Это очень важный пункт, ведь Львы любят выделяться среди всех остальных. Ваши комплименты должны быть именно такими. Можете льстить и приукрашивать, но только не сильно, потому что если Лев заподозрит неладное, он точно перестанет вам доверять. Львам очень нравится слышать комплименты о том, насколько они трудолюбивы, талантливы и, кончено же, красивы.

Не говорите Львам о своих проблемах

Можете касаться этой темы поверхностно, но не углубляйтесь в неурядицы и не жалуйтесь им на жизнь, несправедливость. Это вгоняет Львов в тоску и просто раздражает. Эти люди редко кому-то рассказывают о своих проблемах, потому что они прекрасно понимают, что никому не интересно слушать слезливые истории о том, как что-то пошло не так.

Не спорьте со Львом

Не нужно говорить этим людям, что они не правы или совершили какую-то ошибку. Никогда и ни при каких обстоятельствах не подрывайте его авторитет в глазах окружения. Одно неосторожное слово уничтожит всю вашу хорошую репутацию в его глазах. Если вдруг вы оказались правы в какой-то ситуации, не вздумайте произносить фразы типа «я же говорил». Львы не любят, когда их тыкают лицом в ошибки.

Старайтесь понимать этих людей с первого раза

Особенно это касается той ситуации, когда Лев сказал, что не хочет идти куда-то или не желает чем-то заниматься. Если Лев что-то сказал, что будьте уверены в том, что он уже взвесил все «за и против». Помощники ему в этом плане не нужны. Пытаться переубедить представителям данного Знака невозможно. Если вы зовете Льва куда-то, но он говорит, что не может пойти, не настаивайте на своем.