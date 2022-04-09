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Алексей Кудрин прокомментировал слухи об эмиграции в Израиль

Алексей Кудрин прокомментировал слухи об эмиграции в Израиль

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своем телеграм-канале, что причиной его отъезда в Израиль стал давно запланированный отпуск.

Ранее в сети появилась информация о том, что Кудрина видели в ресторане отеля The Ritz-Carlton в Герцлии вместе с семьей. Интернет-пользователи заподозрили, что он не собирается возвращаться в Россию.

Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты,

— объяснился политик.

После того, как 24 февраля на Украине началась специальная военная операция, Россию начали массово покидать медийные личности, и среди уехавших оказались не только деятели культуры, но и политики — например, теперь уже бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Одним из самых популярных направлений для эмиграции стал Израиль. Сейчас там находятся, среди прочих, Алла Пугачева и рэпер Моргенштерн. Подозревают в намерении переехать в Израиль Ивана Урганта и Ксению Собчак. Газета Haaretz даже сообщила, что последняя уже получила израильское гражданство, однако Собчак утверждает, что находится в Москве и покидать ее пока не планирует.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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