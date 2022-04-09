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Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить

Анастасия Волочкова сказала, как ее похоронить
Балерина Анастасия Волочкова посмеялась над сплетнями. Скандальная балерина переживает нелегкие времена. Сейчас Анастасия Волочкова судится с соседями из-за инцидента, произошедшим прошлым летом. Тогда балерину застукали... писающей под елкой. Анастасия негодует из-за несправедливости, ведь она уверена в том, что имеет полное право делать на своем участке многое. «Ужасное у меня самочувствие! Если я умру от этих стрессов, то, пожалуйста, похороните меня в пуантах! Люди добрые, я в семь утра проснулась! Для меня несвойственно это! Я когда хочу, тогда себе позволяю (речь идет о спиртном, — прим. ред.). На соседей мне плевать! Они требуют в Тверском суде запретить мне ходить обнаженной на своем участке. Да, я окунаюсь в купель голышом», — сообщила 46-летняя балерина в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Несмотря на все проблемы, Анастасия Волочкова старается сохранять оптимизм. Правда, иногда у нее все же сдают нервы. «У меня больше нет сил! Мне 46 лет. Вы понимаете или нет?! Я приду домой, отмоюсь от всего этого, пойду в зал и буду готовиться к спектаклю», — негодует она. Помимо всего прочего, у балерины не складывается и личная жизнь. Не так давно она рассталась с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, который сегодня ничего не хочет слышать о балерине. «А что с Сережей? Ничего. Это изначально был обыкновенный курортный роман. Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это просто очередной короткий роман. На этом все. Когда я начинаю отношения — не задумываюсь, насколько долго они продлятся. Умею переводить их из романтических в дружеские. Я та женщина, от которой не уходят, а к которой возвращаются. Для любого мужчины я награда. У меня жизненный багаж бесценный. Мне свойственно ошибаться, да. Я совершала что-то, о чем могла пожалеть, но я живой человек», — откровенничала как-то блондинка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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