Дилара Зинатуллина подтвердила расставание с Моргенштерном и рассказала о причинах

Вадим Карасев

Дилара Зинатуллина подтвердила слухи о том, что она и ее (теперь уже бывший) супруг, рэпер Моргенштерн, расстались. Девушка опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором рассказала о причинах разрыва.

Мы действительно приняли решение, что всю эту историю пора, наконец, заканчивать. <...> Как бы банально это ни звучало, мы просто не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях,

— объяснила Дилара, подчеркнув, что не хочет высказываться о Моргенштерне плохо и называть его плохим мужем.





Моргенштерн и Дилара

Однако проблемы в отношениях пары усугубились именно после заключения брака.

Именно после свадьбы наши отношения дали трещину. Чем меньше между нами расстояние, не обязательно физически, тем дальше мы друг от друга становимся. Я не знаю, почему, чтобы это понять, нам нужно было жениться и так долго пытаться смириться с этим фактом, но на данный момент это все в прошлом. Наверное, просто брак — это не для нас история. Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологам, психиатрам, сказать, что у нас не проработаны детские травмы, мне все равно. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло.

По словам Дилары, за время брака она поняла, что настоящую семью невозможно построить на одном только романтическом и физическом влечении. Раньше она и Моргенштерн никогда не скучали рядом друг с другом — их отношения подогревали яркие встречи после разлук, скандалы, страсть. Однако после свадьбы пара "погрязла в рутине быта".

Даже стыдно признаваться, но все, что мы делали, — это ели, спали, играли в игры на компьютере. Поначалу это было прикольно, даже моментами мило, но впоследствии это повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы уже не смогли. <...> Мы просто не выдержали этот период притирки.





Девушка добавила, что негативно на ее отношения с мужем повлиял и вынужденный переезд за границу — это не позволило вовремя принять решение пожить отдельно и отдохнуть друг от друга.

Мы чувствовали, что такая вынужденная изоляция от всего мира и возможность доверять только друг другу должны были нас сплотить, но по итогу получилось только хуже.

В заключение она сказала, что влюбилась в Алишера (настоящее имя рэпера), а замуж вышла за Моргенштерна, и что ей очень больно "хоронить живого человека", которого больше нет.

Моргенштерн отреагировал на видеоролик в своем телеграм-канале, написав:

Разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь.

Судя по всему, бывшие супруги сумели остаться друзьями.

Теперь время хайпа на славе (уже бывшего) мужа прошло и Диларе придется крутиться самой. Дай Бог, салон ноготочков, подаренный Моргеном, останется при ней,

— прокомментировал новость телеграм-канал "Светский интроверт".





Сейчас Моргенштерн находится в Иерусалиме и собирается получить там израильское гражданство. До этого рэпер несколько месяцев проживал в Дубае. Он покинул Россию вместе с Диларой еще до начала военной спецоперации на Украине — после того, как госорганы обвинили его в пропаганде и продаже наркотиков в интернете.

При этом на днях Моргенштерн жестко раскритиковал рэпера Ивана Дремина, который также эмигрировал из России, за его слова о стыде за страну. Дремина, более известного под псевдонимом Face, Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов.

Ольга Петелина