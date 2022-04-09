Джабаров: Никакие санкции не заставят Россию отказаться от своих принципов

12:30 Автор: Наталия Васильева

Никакие санкции не заставят Россию отказаться от своих принципов, от своей Родины, от памяти предков, написал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Таким образом он выразил солидарность с коллегой Андреем Клишасом, председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, с которым с 2014 года находится под санкциями.

«И вот думаю, когда же наши западные оппоненты поймут, что никакие санкции не заставят Россию отказаться от своих принципов, от своей Родины, от памяти наших предков. На самом деле их убогим «умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать — в Россию можно только верить». Это слова великого русского поэта Федора Тютчева, написанные еще в 1866 году. Учите историю, господа западники», — отметил Джабаров.

Клишас: Санкции, особенно в отношении физических лиц, лишены всякого смысла

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении руководителей ряда ведущих российских изданий. В частности, под ограничения попали гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, владелец газеты «Московский комсомолец» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, журналист и продюсер Алексей Пиманов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. Включение в санкционный список предусматривает заморозку их активов и запрет на поездки в Европу.

#санкции

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