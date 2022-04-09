Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес повторно обручилась с Беном Аффлеком спустя 20 лет — об этом певица объявила на своем сайте On The JLo, где она обычно делится с поклонниками новостями из личной жизни.

Слухи о помолвке Аффлека и Лопес появились после того, как папарацци сфотографировали певицу во время ее совместного похода по магазинам с дочерью — пользователи сети тут же разглядели на безымянном пальце артистки кольцо с бриллиантом.

Вскоре после того, как новость распространилась по сети, Лопес записала короткое видеообращение к поклонникам, в котором пригласила их зайти на свой личный портал, пообещав сообщить нечто "волнующее и особенное".

На сайте On The JLo было опубликовано другое видео, на котором Лопес любуется тем самым кольцом с крупным зеленым бриллиантом, говоря: "Ты — само совершенство". Источники из близкого окружения певицы сообщили Fox News, что этот ролик можно считать объявлением о помолвке.









В первый раз Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились в 2002 году вскоре после начала отношений, однако свадьбу пришлось отложить из-за пристального внимания общественности, а в 2004 году знаменитости и вовсе расстались.

Это так забавно, потому что Бен и я были вместе, и мы были так сильно влюблены. Это было едва ли не самое счастливое время в моей жизни. Но в то же время на нас сыпалось так много критики, и это разрушало наши отношения. Потому что мы были слишком молоды, чтобы понять, какие вещи в жизни действительно важны,

— рассказывала певица журналистам.





В прошлом году пара возобновила отношения. У Дженнифер Лопес за плечами уже три брака — с продюсером Охани Ноа, хореографом Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони, от которого она родила двоих детей, близнецов Макса и Эмму. До возобновления отношений с Аффлеком певица встречалась с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

Бен Аффлек в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер, в браке с которой у него родилось трое детей — дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюель. Пара развелась в 2018 году.

Ольга Петелина