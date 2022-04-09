Екатерина Андреева рассказала о пластики

Ведущая Екатерина Андреева раскрыла секреты красоты. Лицо Первого канала Екатерина Андреева словно сумела договориться со временем, которое позволило ей выглядеть так, как она сама хочет, а не как предписывает ее паспортный возраст. Недаром самый популярный в интернете запрос по поводу ведущей — сколько ей на самом деле лет. Екатерина не скрывает, что ей 56. Но когда она находится рядом с дочерью Натальей, сложно определить, кто на самом деле старше. К слову, своего единственного ребенка теледива родила в 16 лет от своей первой школьной любви. Что же касается моложавой внешности, Андреева утверждает, что ни разу не делала пластических операций. Спасибо матери-природе и ее собственному отношению к жизни. В одном из недавних интервью Екатерина рассказала о забавном случае на одной из вечеринок, когда незнакомый мужчина начал ее рассматривать прямо в упор, приблизившись чуть ли не вплотную. А когда она указала ему на нарушение личного пространства, признался, что ищет замаскированные следы пластики по просьбе друга-хирурга. Пришлось Андреевой показать ему свои уши, за которыми обычно и скрываются доказательства даже самого мастерского оперативного вмешательства во внешность.Екатерина Андреева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я считаю, что любой шрам на теле мешает движению энергии», — категорична в своем неприятии пластики ведущая. У нее свои секреты, благодаря которым выглядит, как минимум, лет на 20 моложе. «Темная комната, ортопедическая подушка, температура воздуха не выше 17 градусов», — описала свой ночной отдых Андреева. А еще она много занимается физкультурой и мало смотрится в зеркало. Она придерживается мнения, что каждая замеченная морщинка только увеличивается, если на ней заострить внимание. У знаменитого полководца Суворова, к примеру, вообще не было дома зеркал, он был уверен, что зеркала отбирают жизненную силу. Весьма осторожна с отражениями и звезда телеэкрана. «Я смотрюсь в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить. От силы 5 минут», — заявила она Надежде Стрелец в ее авторском YouTube-шоу. Зато она позитивно смотрит на мир и не обращает никакого внимания на количество прожитых лет, так же как и на общественное мнение. По ее твердому убеждению, возраст всего лишь стереотип, которому мы привыкли верить. А если придерживаться убеждения, что годы над нами не властны, так и будет. Да, при этом все же не стоит пренебрегать уходовой косметикой и общим оздоровлением организма.