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Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину бракосочетания

Екатерина Волкова поделилась редким свадебным кадром в годовщину бракосочетания
Звезда «Ворониных», 40-летняя актриса Екатерина Волкова опубликовала свадебное фото и рассказала, почему не стоит откладывать свои желания. Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге кадр со свадьбы. Знаменитость вспомнила, как 12 лет назад друзья заставили ее фотографироваться в кабриолете. Волкова хотела скоромную свадьбу и отказывалась от фотосессии. Но друзья уговорили ее, за что им Волкова благодарна. «В этот день 12 лет назад мы с Андреем поженились. Все планировалось скромно, без фотосессий и торжества. Просто роспись в ЗАГСе. Но друзья приехали на кабриолете и заставили нас практически силой сделать эти фотографии. Спустя 12 лет я смотрю на эти кадры и бесконечно благодарна друзьям, которые настояли тогда», – призналась Екатерина.
Екатерина Волкова и Андрей Карпов «Сейчас другая крайность все снимают все. В фотопленке телефона каждый чих. Мы копим гигабайты фото, которые хотим когда-нибудь разобрать, рассортировать, распечатать, расставить по рамкам и так далее и тому подобное. Но чаще все это навсегда теперь валяется на флешках или жестких дисках», – добавила Волкова. «Почему же тогда девятого апреля мы не хотели фотографироваться? Мне казалось, будет еще время! Ведь на лето мы планировали большую и веселую пирушку, наконец, по случаю свадьбы. Но ее так и не случилось. Многое чего не случилось. Это и научило меня не откладывать на «завтра» свои желания», – резюмировала Екатерина. Напомним, Екатерина Волкова замужем с 2010 года за архитектором и профессиональным танцором  Андреем Карповым, который стал известен широкому кругу зрителей после участия в программе «Танцы со звездами».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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