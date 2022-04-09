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Евгениий Петросян и Елена Степаненко, наконец, завершили раздел многомиллионного имущества

Евгениий Петросян и Елена Степаненко, наконец, завершили раздел многомиллионного имущества
Юморист Евгений Петросян целых 4 года делил имущество с бывшей женой Еленой Степаненко. Сегодня, наконец, окончательно завершился процесс по разделу имущества Петросяна и Степаненко. Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции и иначе распределил ряд ценностей из длинного списка. В скандальном процессе, который длился почти четыре года, сегодня была поставлена финальная точка. Мосгорсуд, где с прошлого года рассматривались апелляционные жалобы Евгения Вагановича и Елены Григорьевны, вынес новое решение по разделу имущества, частично отменив вердикт предыдущей инстанции. Так или иначе, ценности распределили между экс-супругами 50 на 50. «Судебное заседание длилось около шести часов, проходило в закрытом режиме, так же, как и оглашение. Решение суда первой инстанции отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, и вынесено новое», — прокомментировали «СтарХиту» в Московском городском суде.
Евгений Петросян и Елена Степаненко Список имущества занял порядка 1000 страниц. В ходе апелляция была проведена повторная экспертиза ряда ценностей — ее инициатором стала Степаненко, недовольная результатами прошлой. Расходы экс-супруги оплатили при этом пополам. Особое внимание на слушании адвокат Елены Григорьевны уделила документу со списком книг, которые, якобы, имеют для ее клиентки особое значение. Евгения Вагановича же больше всего волновала судьба картин и антиквариата, который он любовно собирал в течение десятков лет. Юморист даже посетил одно из заседаний районного суда, где подробно рассказал об истории своей коллекции. «Он озвучил, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал», — рассказывал ранее «СтарХиту» источник. Самую крупную совместную недвижимость — квартиру в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров, артисты просили поделить между ними поровну. По разным оценкам жилье стоит 400-530 миллионов рублей, и с каждым годом продолжает расти на рынке. Также экс-супруги делили две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и «однушку» в Большом Кондратьевском переулке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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