Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Советы астрологов помогают нам разобраться в самых важных жизненных вопросах и задачах, включая денежную сферу. С финансовым гороскопом самый разгар апреля станет для вас максимально благоприятным временем.

Большую удачу можно будет привлечь, несмотря на негативный переход Марса в Знак Рыб 15 числа. Самое главное, что Меркурий, покровительствующий общению и финансам, будет в ударе, ведь 11 апреля в понедельник он перейдет в дружественный ему Знак Тельца. Согласно прогнозам, на этой неделе наши желания в сфере финансов должны будут исполниться. Чтобы ускорить этот процесс, постарайтесь не сидеть без дела и пользоваться свитком желаний.

Овен

Овнам на этой неделе можно посвятить время шопингу, чтобы вернуть себе утраченные ранее силы и поднять настроение. Однако, сумму, которую люди данного Знака решат потратить, лучше выделить себе заранее, чтобы не оставить в магазинах больше денег, чем можно себе позволить. Есть вероятность, что в начале недели должники заплатят по счетам. 15 числа из-за негативного Марса необходимо будет внимательнее относиться к деньгам, особенно наличным. Также вероятны предложения о подработке. Если захочется поработать побольше, лучше заранее закрыть дыры, через которые утекает жизненная энергия.

Телец

Кто точно будет силен на финансовом поприще, так это Тельцы, ведь всю неделю они смогут успешно решать денежные вопросы в свою пользу, искать и находить перспективные проекты. Меркурий в их Знаке существенно усилит интуицию, поэтому эти люди смогут чувствовать, какое начинание принесет деньги, а какое будет убыточным. Деловые встречи и сделки лучше запланировать на начало недели. Они могут привести к победе, если сохранять при этом ясность и чистоту мышления, а также правильно создавать образ, используя цвета, привлекающие богатство и удачу.

Близнецы

Астрологи считают, что многим Близнецам изменить к лучшему свое финансовое положение поможет знакомство с важным и интересным человеком. Такая встреча может произойти в любой из дней недели. Это может быть перспективный партнер, новый наставник, вдохновляющий человек. Однако целенаправленно искать полезные контакты не нужно. Такой человек должен подвернуться сам. В целом, для работы и покупок период с 11 по 17 апреля благоприятен, а тратиться можно на практичные покупки для дома, на хобби, одежду, ремонт. Главное сейчас — не перетягивать на себя чужие проблемы.

Рак

Ракам с высокой долей вероятности предстоит потратить часть денег на помощь близким, на какие-то важные дела и внезапно образовавшиеся проблемы в семье. Не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела, даже с самыми близкими друзьями. Скорее всего, Раки просто зря потратят время и лишатся мотивации. Если проблемы с деньгами не уходят, Стрельцам стоит обратить внимание на состояние кошелька, ведь из старого или неопрятного кошелька деньги утекают намного быстрее. Для повышения доходов можно воспользоваться мудрами изобилия и достатка.

Лев

Львы на этой неделе сильнее других подвержены влиянию негативно настроенных людей, потому рискуют быстрее других впасть в панику или депрессивное состояние. Если на горизонте замаячат проблемы, нужно оставаться спокойными. Так удастся все удержать под контролем. Негативный период сменится подъемом, если начать следовать принципам богатства по фэн-шуй. Финансовые потоки раскроются, и деньги пойдут в карман. Самое главное — не поступать необдуманно. Нужно выждать удобный момент, а затем действовать — таков план на этот период. Для покупок лучше отвести начало недели.

Дева

Девам предстоит посвятить много времени работе и бизнесу, но не стоит забывать и о семье, общении и отдыхе. При совершении дорогостоящих приобретений лучше проверять качество товаров и не дешевить слишком сильно. Осторожность с 11 по 17 апреля точно лишней не будет. Также нужно смотреть на срок годности продуктов питания, внимательно читать инструкции при покупке техники. Очень важно, по мнению астрологов, избавиться от привычек, которые мешают разбогатеть. Ночные светила в этом плане окажут Девам ощутимую поддержку.

Весы

Возрастает риск встреч с мошенниками, поэтому астрологи рекомендуют Весам не ввязываться в сомнительные проекты финансового характера, не тратить время на авантюры. Для более успешной и эффективной работы стоит воспользоваться медитацией на огонь для усиления энергетики. Особенно это касается тех, кто постоянно в разъездах. Тем, кто много общается на работе, стоит поменьше нервничать, не накручивать себя и сохранять внутреннее равновесие. Отрицательные эмоции создадут хаос, а это для денег и работы не лучшие условия.

Скорпион

Астрологи также советуют пока не рассказывать о своих планах коллегам, знакомым и друзьям: Скорпионы рискуют потерять мотивацию. Можно полностью отдавать себя делам и карьере, поскольку за эти семь дней вполне реально подрасти в профессиональном плане. Так или иначе, но Скорпионы относятся к самым мудрым Знакам Зодиака, поэтому они смогут извлечь выгоду из любого исхода. Астрологи считают, что многим представителям этого Знака на этой неделе будет не до финансовых проблем — любовные дела займут все из мысли. Однако, забрасывать работу и дела все равно не стоит.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут менять работу на более денежную и прибыльную, а также посвятить время шопингу. Любые изменения позитивно скажутся на мироощущении и на настроении. Ночные светила готовы помочь Стрельцам с любым начинанием и с адаптацией к новым условиям. Если эти люди начнут следовать золотым правилам притяжения богатства, то их работа станет более эффективной. Да, Стрельцы — новаторы, но нужно помнить и о базовых вещах. В конце недели рекомендуется вкладывать финансы в свое развитие — знания, навыки, повышение квалификации.

Козерог

Пришла пора сфокусироваться на сфере здоровья. Это значит, что сейчас нельзя перерабатывать и оставлять свое здоровье в офисе. Не исключено, что Козерогам придется потратиться на какие-то процедуры, враче или лекарства. Чтобы проблем с самочувствие было как можно меньше, можно воспользоваться помощью камней-оберегов и талисманов. Очень важно на этой неделе рассмотреть финансовые проблемы под другим углом. Там, где не выходит добиться успеха упорством, можно применить креативность. Первостепенное значение будет иметь честность.

Водолей

Очень часто мы совершаем ошибки, которые приводят к бедности и невезению. Водолеям сейчас категорически запрещено это делать, поскольку эта неделя может оказаться судьбоносной. Согласно расположению звезд, людям данного Знака Зодиака лучше планировать важные покупки на самое начало недели. Важно избегать жадности, но и расточительства допускать тоже не стоит. Ответственные финансовые решения принимать лучше с понедельника по четверг. Нужно тщательно взвешивать все «за» и «против».

Рыбы

Рыбам можно и даже нужно воспользоваться с 15 числа помощью финансовых талисманов. Марс будет очень плохо влиять на этих людей в первые пару дней своего пребывания в их Знаке. Астрологи советуют принимать участие в благотворительных акциях, но только если финансовое положение позволяет это делать. Отдавать последнее, само собой, не стоит. На этой неделе также не стоит оформлять кредиты, влезать в долги. Наибольший уровень удачи ждет тех Рыб, чья работа связана с цифрами и вычислениями. Самый подходящий день для покупок — понедельник.