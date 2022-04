Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022

Вадим Карасев





Британская академия кино и искусств наградила в рамках премии BAFTA 2022 лучшие игровые проекты прошлого года.

Премия считается одной из главных в Англии, и в ней есть особая «английская» номинация — лучшая игра года от британских разработчиков. В этом году данную награду отдали игре Forza Horizon 5 от студии Playground Games.

Еще одна награда в рамках BAFTA 2022 отошла команде Xbox — лучшим исполнителем роли второго плана был признан Холлис Форсайт из Psychonauts 2.

В целом же, награды в рамках BAFTA 2022 распределились следующим образом:

Лучшая игра — ReturnalЛучшая игра по версии пользователей — UnpackingЛучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5Лучшая дебютная игра — ToemЛучшая поддерживаемая игра — No Man’s SkyЛучшая семейная игра — Chicory: A Colorful TaleИгра «за гранью развлечений» — Before Your EyesЛучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes TwoЛучший мультиплеер — It Takes TwoЛучшее повествование — UnpackingЛучший геймдизайн — InscryptionЛучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift ApartЛучшая музыка — ReturnalЛучший звук — ReturnalПриз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift ApartПриз за художественные достижения — The Artful EscapeЛучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из ReturnalЛучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2