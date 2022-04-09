Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Сегодня, 10:45 Вадим Карасев
Британская академия кино и искусств наградила в рамках премии BAFTA 2022 лучшие игровые проекты прошлого года.
Премия считается одной из главных в Англии, и в ней есть особая «английская» номинация — лучшая игра года от британских разработчиков. В этом году данную награду отдали игре Forza Horizon 5 от студии Playground Games.
Еще одна награда в рамках BAFTA 2022 отошла команде Xbox — лучшим исполнителем роли второго плана был признан Холлис Форсайт из Psychonauts 2.
В целом же, награды в рамках BAFTA 2022 распределились следующим образом:
Лучшая игра — Returnal
Лучшая игра по версии пользователей — Unpacking
Лучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5
Лучшая дебютная игра — Toem
Лучшая поддерживаемая игра — No Man’s Sky
Лучшая семейная игра — Chicory: A Colorful Tale
Игра «за гранью развлечений» — Before Your Eyes
Лучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes Two
Лучший мультиплеер — It Takes Two
Лучшее повествование — Unpacking
Лучший геймдизайн — Inscryption
Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart
Лучшая музыка — Returnal
Лучший звук — Returnal
Приз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart
Приз за художественные достижения — The Artful Escape
Лучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из Returnal
Лучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2
По материалам: newxboxone