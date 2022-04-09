Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022

Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022


Британская академия кино и искусств наградила в рамках премии BAFTA 2022 лучшие игровые проекты прошлого года.

Премия считается одной из главных в Англии, и в ней есть особая «английская» номинация — лучшая игра года от британских разработчиков. В этом году данную награду отдали игре Forza Horizon 5 от студии Playground Games.

Еще одна награда в рамках BAFTA 2022 отошла команде Xbox — лучшим исполнителем роли второго плана был признан Холлис Форсайт из Psychonauts 2.

В целом же, награды в рамках BAFTA 2022 распределились следующим образом:



Лучшая игра — Returnal



Лучшая игра по версии пользователей — Unpacking



Лучшая игра от британских разработчиков — Forza Horizon 5



Лучшая дебютная игра — Toem



Лучшая поддерживаемая игра — No Man’s Sky



Лучшая семейная игра — Chicory: A Colorful Tale



Игра «за гранью развлечений» —  Before Your Eyes



Лучшая игра по оригинальной франшизе — It Takes Two



Лучший мультиплеер — It Takes Two



Лучшее повествование — Unpacking



Лучший геймдизайн — Inscryption



Лучшая анимация — Ratchet & Clank: Rift Apart



Лучшая музыка — Returnal



Лучший звук — Returnal



Приз за технические достижения — Ratchet & Clank: Rift Apart



Приз за художественные достижения — The Artful Escape



Лучший исполнитель главной роли — Джейн Перри из Returnal



Лучший исполнитель роли второго плана — Холлис Форсайт из Psychonauts 2
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне
Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом
6 способов найти общий язык и подружиться со Львом
«Генератор случайных игр, а не поиск» — игроки крайне недовольны поиском Xbox
«Генератор случайных игр, а не поиск» — игроки крайне недовольны
Создатели Marvel’s Guardians of the Galaxy довольны от «эффекта Game Pass» для игры
Создатели Marvel’s Guardians of the Galaxy довольны от «эффекта Game
Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит лечение в Париже
Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит
Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы
Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Ксения Собчак распродает дорогую недвижимость
Ксения Собчак распродает дорогую недвижимость
Сати Казанова призналась, что мужу-итальянцу из-за нее угрожают
Сати Казанова призналась, что мужу-итальянцу из-за нее угрожают

Топ на сегодня

Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила премьеру своего нового реалити-шоу
Ким Кардашьян с семьей и бойфрендом Питом Дэвидсоном посетила
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу заметили с кольцом
В сети обсуждают помолвку Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком: певицу
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Екатерина Стриженова в шоке от сплетен о себе
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]
Весенняя распродажа игр и DLC для Xbox — полный список позиций [650+]
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со скидками (UPD)
Стартовала крупная весенняя распродажа игр Xbox: 650+ позиций со

Еще по теме

Xbox, Bethesda и Activision получили 24 номинации в 16 категориях на BAFTA Games Awards 2022
3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022
Forza Horizon 5 — лучшая игра с открытым миром в 2021 году, по версии PC Gamer