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Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом

Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом


Разработчики игры Generation Zero объявили о релизе дополнения Base Assault на всех платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Проект получает множество нового контента, в том числе и сюжетный.

В лесных регионах игры теперь процедурно создаются базы FNIX. Аванпосты будут заполнены мощным оружием — турелями, минами и врагами. За их зачистку игроки смогут получить различные полезные предметы. После захвата базы, игрокам откроются новые места для строительства своих сооружений. Кроме этого, нововведение добавляет новые сюжетные миссии, которые расширят представленные ранее в этом году сюжетные линии.

Помимо нового контента, обновление перерабатывает регион болота, а также добавляет новую систему сортировки инвентаря и фильтрацию значков карты.

Напомним, что игра Generation Zero доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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