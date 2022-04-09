«Генератор случайных игр, а не поиск» — игроки крайне недовольны поиском Xbox

Вадим Карасев





В конце 2020 года Microsoft выпустила полностью переработанное мобильное приложение Xbox, которое получило значительное обновление интерфейса и множество новых функций. При этом, приложение лишилось целого ряда опций и функций, а некоторые из существующих работают очень плохо. Игроки уже больше года обращают внимание, что функция поиска в мобильном приложении Xbox работает ужасно, и сейчас эта дискуссия развернулась вновь.

Один из пользователей Reddit опубликовал скриншот, который явно показывает, насколько плохо работает функция поиска в мобильном приложении Xbox. Этот скриншот можно видеть ниже — пользователь попытался найти игру Dead Cells через поиск, но ее не оказалось даже в первых нескольких десятках результатов поиска. При этом, выше Dead Cells в результатах поиска игры Visage, Pinball FX 3, Back 4 Blood и многие другие проекты, где даже нет вхождения слов из запроса.





На Reddit развернулась обширная дискуссия на этот счет, пользователи называют поиск в приложении Xbox «генератором случайных игр», а не рабочим поиском нужной информации.