Годовалая внучка Валерии уже побывала на шопинге

23-летний сын певицы Валерии, Арсений Шульгин провел выходной с женой и дочкой, которая родилась 1 января 2021 года. Младший сын Валерии – Арсений Шульгин – разместил в личном микроблоге кадры выходного дня со своими любимыми девочками. Арсений отправился на бранч с женой и дочкой, а также обновил гардероб наследницы. Шульгин показал сборы дочери перед выходом в свет. Внучка певицы Валерии в синем кардигане на пуговицах и пудровых брючках посетила вначале ресторан, а затем модный бутик. Сын Валерии запечатлел наследницу за примеркой новых туфель.Селин Шульгина «Папа, купи!», – пошутил Арсений, увидев дочку с задумчивым лицом. «Комочек добра и позитива. Извините за передоз папского контента, Семейный бранч. Круассан точит, постоянно тянется к взрослой тарелке», –написал Арсений, полюбовавшись наследницей. Недавно Шульгин провел утро с дочерью и показал завтрак с видом из окон «Москвы-Сити». Селин ползала по своему отцу и приветствовала подписчиков родителя взмахами руки.Арсений Шульгин с дочерью Селин «Всем привет от Селинки», — отметил Арсений в личном микроблоге. Поклонники годовалой девочки заметили, что малышка с каждым днем все больше напоминает своего звездного отца.