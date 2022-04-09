Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Гороскоп на эту неделю поможет вам прожить ее максимально благоприятно и без эксцессов. Старайтесь следовать советам астрологом, чтобы не попасть в сложную ситуацию и привлечь в свою жизнь больше удачи.

Согласно мнению астрологов, эта неделя может быть судьбоносной для многих Знаков Зодиака. Может произойти много интересных событий, которые перевернут вашу жизнь с ног на голову и помогут осознать свои самые важные цели. Важны будут не только наши поступки, но и то, что мы говорим. Чтобы не испортить себе судьбу, стоит остерегаться произнесения нескольких опасных слов.

Овен

Овнам можно поступить любым удобным для них способом. Ночные светила открывают перед ними все двери. При желании представители данного Знака могут посвятить неделю отдыху и просто взять отпуск. В таком случае им должны помочь советы астрологов о том, как набраться сил по Знаку Зодиака. В работе и делах Овнам поможет переход Меркурия в Знак Тельца. То же самое астрологическое событие также будет очень полезным для совершения покупок. В любовной сфере тоже все будет отлично, но до 14 числа включительно, так как 15 числа негативным станет Марс.

Телец

Тельцам можно и даже нужно сфокусироваться на финансовой сфере, особенно если учесть, что планета общения и денег в лице Меркурия будет находиться в их Знаке. В делах важно обойтись без скептицизма, так как подобные мысли могут усложнить путь к мечте. Это будет самая важная сфера жизни, так что нельзя падать лицом в грязь. Можно воспользоваться мантрой силы и энергии, чтобы все успевать. В амурных делах Тельцам можно надеяться на лучший исход, но при этом лучше не торопиться с решениями. Важно делать каждый свой шаг взвешенно, тщательнее продумывать планы касаемо знакомств.

Близнецы

У Близнецов есть одна важная черта характера, которая будет делать их максимально удачливыми в период с 11 по 17 апреля. Речь идет о жизнелюбии. Оно станет лучшим помощником при встрече на пути каких-то проблем и неурядиц. У каждого из нас есть свои светлые и темные стороны характера. Близнецам удастся показать миру все самое лучшее в себе. Нужно только захотеть. Один из самых полезных жизненных навыков на этой неделе -умение быстро отделять правду от лжи, а притворство от искренности. Близнецов могут постараться обмануть недобросовестные и корыстные люди.

Рак

Ракам, вероятно, захочется преуспеть в сфере работы и финансов. Астрологи советуют как можно больше времени посвящать делам и пользоваться пятью эффективными ритуалами на богатство. Они помогут оптимизировать расходы и поднять доходы при том же уровне занятости. Астрологи настоятельно не советуют сейчас менять свои жизненные принципы. Марс в Рыбах может сделать так, что Раки быстро потерпят поражение, если начнут метаться из стороны в сторону. По поводу данной недели лишь одно можно сказать точно — звезды потребуют от Раков активности и не потерпят уныния и лени.

Лев

Для начала Львам стоит заняться чисткой информационного пространства, поскольку Меркурий обновится, а в след за ним он потребует обновления всех нас. Неделя для Львов может стать очень насыщенной, поэтому не исключены стрессы и повышенная усталость. Бороться со всем этим им помогут самые мощные талисманы на борьбу со стрессовым состоянием. В работе и бизнесе, а также в дружбе можно ждать предательств. Они не будут критичными, но все равно покажут многих не с лучшей стороны. Нужно благодарить небеса за это, поскольку они помогут осознать, что таким людям нельзя доверять.

Дева

Девам в начале недели нужно сделать дом чище и гармоничнее. В этом им помогут семь проверенных способов. Такая необходимо появится из-за благоприятного перехода Меркурия в Знак Тельца. Планета будет в ударе, что благотворно скажется на жизни Дев. Чтобы впустить в свою жизнь больше созидательной энергии этой планеты, нужно убраться дома и на рабочем месте. С 11 по 17 числа можно смело осуществлять дорогостоящие покупки, совершать обмен валюты, решать проблемы на работе. Также полезно будет общаться с близкими людьми, навещать дальних родственников.

Весы

Весам ночные светила помогут побороть проблемы с энергетикой, стать успешнее во всех сферах жизни. На работе нужно избегать служебных романов, а также конфликтов и распространения сплетен. В семейных делах на первое место выйдут те вопросы, которые касаются дальнего будущего. Астрологи советуют заниматься совместным планированием и давать детям и второй половинке только те обещания, которые с высокой вероятностью будут выполнены. Неделя отлично подходит для того, чтобы завести питомца, купить новые растения, переставить мебель.

Скорпион

Скорпионам важно попробовать избавиться от вредных привычек. Пока Марс будет ослаблен Рыбами, Скорпионы смогут существенно продвинуться в этом вопросе. В пятницу и на выходных нужно попробовать избавиться от одной или нескольких подобных привычек. В целом неделя окажется достаточно щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений. Это могут быть случайные знакомства, встречи со старыми знакомыми, одноклассниками и людьми из прошлого. Самый страшный враг успеха и удачи с 11 по 17 число — зависть.

Стрелец

У Стрельцов в эти семь дней могут образоваться некоторые проблемы со здоровьем. Два дыхательных упражнения помогут с легкостью перенести любые невзгоды подобного рода, а также победить тревогу и усталость. Астрологи советуют следовать планам, ведь имея перед глазами детальное видение будущего, будет гораздо проще преодолевать проблемы. Стрельцам улыбнется удача, если они не будут рисковать и займут выжидательную позицию. Также эксперты рекомендуют никому не рассказывать о своих целях и задачах. Так можно потерять всю мотивацию.

Козерог

Козерогам, как и Скорпионам, стоит избавиться поскорее от зависти, так как она убивает нашу удачу. Сейчас сила этого негативного чувства будет вдвойне разрушительной из-за Марса в Рыбах. Также стоит поменьше внимания уделять слухам, ведь люди не всегда честны и открыты. Камнем преткновения для Козерогов также может стать их перфекционизм. С одной стороны, он помогает им становиться лучше, решать все задачи без сучка и задоринки, но также стремление к идеалу может сделать людей этого Знака более нервозными, что не лучшая новость для работы.

Водолей

У Водолеев ожидается очень яркое и позитивное начало недели. В пятницу Марс внесет свои негативные коррективы, испортив настроение большинству представителям данного Знака. Поднять себе настроение Водолеи смогут посредством семи простых способов. Выполнять дела в конце недели лучше в режиме «медленно, но верно». Спешка может все испортить. Согласно прогнозам, Водолеи также выйдут на новый уровень в любовных отношениях. Не исключено, что им и их вторым половинкам придется пережить некоторые трудности, которые в конечном итоге сплотят пару.

Рыбы

Рыбы рискуют крайне безответственно распорядиться своими силами и энергией на этой неделе. Нужно постараться распределить силы правильно. Если не получится этого сделать, то при появлении сильной усталости можно воспользоваться пятью способами быстрого восполнения утраченной энергии. Астрологи советуют Рыбам избегать самодовольства, импульсивности и эгоизма. Всё это будет мешать им строить крепкие отношения и дружбу. На выходных вполне вероятны неожиданные расходы, спровоцированные Марсом.