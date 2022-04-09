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Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне

Хоррор MADiSON наконец получил дату релиза — игра будет доступна в июне


Релиз психологического хоррора MADiSON ожидали в начале этого года в Steam, но разработчики не смогли выпустить вовремя проект из-за судебного разбирательства по поводу названия студии (сейчас студия называется BLOODIOUS GAMES, а ранее имела название Nosebleed Games). Но задержка с релизом дала возможность разработчикам анонсировать версии для консолей, и теперь проект выйдет сразу на всех платформах.

В рамках нового трейлера, который можно посмотреть ниже, разработчики назвали новую дату релиза MADiSON. Игра выйдет 24 июня на Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Версия для Xbox One к релизу не заявлена.

MADiSON — психологический хоррор от первого лица, в котором предстоит выживать в полном опасностей жутком особняке. Для раскрытия тайн особняка игроки будут использовать механику фотоаппарата с мгновенной печатью.


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По материалам: newxboxone

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