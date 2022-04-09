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Игра про строительные работы Demolish & Build 3 выйдет в 2023 году

Игра про строительные работы Demolish & Build 3 выйдет в 2023 году


Разработчики из студии Demolish Games анонсировали выход своего следующего проекта на приставках. Игра Demolish & Build 3 появится на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах. Разработчики отмечают, что проект выйдет в 2023 году, но пока они не могут назвать точную дату релиза. Игра Demolish & Build 3 должна стать полным перезапуском серии.

Demolish & Build 3 — это игра, в которой предстоит стать специалистом по строительству и демонтажу зданий. Игроки будут сносить и строить здания, выполняя различные поручения. При этом, в распоряжении игроков будет большое количество разнообразной техники и инструментов. Кроме самих работ, игроки должны будут заниматься экономическими моментами, связанными с работой компании.

Ниже можно видеть трейлер Demolish & Build 3 с анонсом игры.


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По материалам: newxboxone

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