Ксения Собчак опровергла информацию о продаже квартиры в Москве и получении гражданства Израиля

Вадим Карасев

Газета Haaretz со ссылкой на собственный источник сообщила о том, что Ксения Собчак получила израильское гражданство. Как рассказал изданию информатор, журналистка прилетела в Израиль авиакомпанией "Эль Аль" вместе с пятилетним сыном Платоном, который якобы тоже получил гражданство этой страны.

В газете отмечают, что Собчак имеет право на получение израильского гражданства в соответствии с Законом о возвращении, поскольку ее дед по материнской линии — еврей. Аналогичное право ее сыну Платону обеспечивает отец мальчика и бывший супруг Ксении, Максим Виторган — он тоже еврей по-национальности.





Ксения Собчак с сыном

Новость сначала прокомментировала мать журналистки, сенатор Людмила Нарусова.

Мне [про гражданство] ничего неизвестно. [Ксения] была в Израиле, ездила по медицинским делам,

— заявила она изданию "Подъем".

Слухи о том, что Собчак планирует эмигрировать в Израиль, появились в начале марта, после того, как журналистку сфотографировали вместе с сыном в аэропорту Тель-Авива.

8 апреля газета "Известия" косвенно подтвердила всеобщие подозрения, заявив, что Собчак продала свою квартиру в элитном ЖК района Хамовники, выручив за нее 10,3 миллиона долларов. По данным издания, площадь апартаментов составляет более 100 квадратных метров, а окна выходят на набережную Москвы-реки и комплекс "Москва-Сити".





Однако сама Ксения опровергла информацию о своем нахождении в Израиле и о продаже квартиры, опубликовав в телеграме видео, снятое во время прогулки по Подмосковью.

Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, у нас тут в Израиле еще тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но, конечно, это тоже все фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у Стены Плача,

— говорит Собчак в видео.

И кстати, для тех, кто помимо гражданства встревожен жилплощадью — живу я за городом примерно уже лет восемь, там же иногда снимаю свои выпуски, дом мой хорошо знаком моим дорогим подписчикам. Место жительства не меняла, позвольте, в гости приглашать вас не буду. Шаббат шалом вам из Подмосковья!





Кадр из видео Ксении

Haaretz в своей статье обращает внимание на то, что "бывшие российские знаменитости начали прибывать в Израиль чуть ли не каждую неделю, придав особый облик волне репатриантов из России". После начала военной спецоперации на Украине заграницу уехали многие звезды. Среди тех, кто сейчас находится в Израиле — Алла Пугачева и рэпер Моргенштерн.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущий Иван Ургант также распродает недвижимость в Москве с целью переехать в Израиль.

Ольга Петелина