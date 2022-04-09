Ксения Собчак распродает дорогую недвижимость

Телеведущая Ксения Собчак неожиданно вернулась из Израиля в Москву, где у нее оказались важные дела. Еще в конце февраля Собчак вместе с сыном Платоном в срочном порядке улетела в Израиль. Телеведущая призналась, что оставаться там навсегда и оформлять гражданство не планирует, и назвала свой отъезд «отпуском». Ксения Анатольевна отметила, что в России ее держат три вещи — семья, работа и дом. А вот недавно выяснилось, что телезвезда продала свою роскошную квартиру в центре Москвы за 10,3 млн долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 785 миллионов рублей. Как сообщили РЕН ТВ, речь идет об апартаментах в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Высокая стоимость квартир в этом районе вполне объяснима. От метро — пять минут ходьбы, рядом — здание МИД, чуть дальше — Новый Арбат. Помимо самой квартиры Собчак принадлежат два парковочных места для автомобилей. В том же доме в квартире площадью 325 квадратных метра живет мама телеведущей Людмила Нарусова.Ксения Собчак - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Конечно, квартира в центре — не единственная недвижимость Ксении Анатольевны. В своей декларации за 2020-й год она отметила, что владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и семью нежилыми помещениями. Кроме того, звезде каким-то образом в пандемийный год удалось не только не растерять, но и приумножить свои доходы. В 2020-ом она заработала 212,7 млн руб. А ее муж Константин Богомолов куда более скромные 17,9 миллионов. Квартиру, которую она сейчас продала, Собчак купила в 2015 году, но на себя оформила гораздо позже. Поскольку тогда дом находился только на стадии строительства, она обошлась ей гораздо дешевле — в 300 млн рублей. Сама Ксения Собчак новость о продаже пока никак не комментировала, однако, у ее поклонников уже есть свои предположения на счет продажи квартиры. В Сети уже несколько месяцев ходят слухи, что телеведущая планирует развестись со своим супругом Константином Богомоловым.