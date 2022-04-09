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Москалькова: ВС РФ освободили 14 удерживаемых украинскими военными моряков

Москалькова: ВС РФ освободили 14 удерживаемых украинскими военными моряков

Тема: Военная операция на Украине


15:27  Автор: Наталия Васильева



Российские военнослужащие освободили 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд», незаконно удерживаемых в порту Мариуполя. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Продолжается работа по возвращению домой гражданских лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины. Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и  эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала она.

Украинские военные удерживали экипаж судна в порту Мариуполя с 24 февраля. При этом выход в море был заминирован, у экипажа отобрали телефоны, ноутбуки, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости.

По словам Москальковой, все это время она находилась на связи с родственниками моряков, обращалась по данному вопросу в Минобороны России, МИД России и к украинской стороне.


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#Украина #Донбасс


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По материалам: pnp.ru

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