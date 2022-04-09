Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters

На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters


Крупное дополнение для игры Minion Masters сейчас можно забрать бесплатно на приставках Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S из Microsoft Store. Сама игра является условно-бесплатной, и она нацелена на мультиплеер.

Дополнение «Логово Морозного Дракона» для игры Minion Masters сейчас доступно в Microsoft Store со скидкой в 100%. Оно включает в себя:



х3 Скотт Ранимый Дикарь (Легендарная)



5x Горный Ветер (Уникальная)



20х Метатель Бревен



40x Морозные Перья



40x Лесоруб



5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)



3x Ранга Сезонного Допуска

Обычно это DLC продается за $14,99. Бесплатно оно будет доступно до 11 апреля.

Комплект со скидкой 100%: Minion Masters + дополнение «Логово Морозного Дракона»

Крепкосердечные любят бои почти так же как вечеринки. Поставьте двух воинов Крепкосердечных рядом с друг другом, чтобы активировать Попойку, и веселый горный народ начнет всевозможно поддерживать друг-друга!
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

3 варианта пользовательских концептов главного экрана приставок Xbox
3 варианта пользовательских концептов главного экрана приставок Xbox
На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters
На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Владимир Жириновский оставил после себя внушительное имущество
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
Сын Федора Добронравов высказался о нынешней ситуации на Украине
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
16 самых жутких игрушек, которые лучше не давать в руки детям
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших Сатану
13 горе-поваров, пытавшихся сотворить шедевр и случайно вызвавших
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Стас Пьеха рассказал о своей эмиграции
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Писательница прошлась по Анне Калашниковой
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес подтвердила помолвку с Беном Аффлеком
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Forza Horizon 5 получила престижную премию BAFTA 2022
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным контентом
Generation Zero получает бесплатное обновление с новым сюжетным

Топ на сегодня

Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Второй сезон Halo Infinite официально представили — он стартует 3 мая
Константин Хабенский уволил своего зама
Константин Хабенский уволил своего зама
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Андрей Макаревич потратил миллионы на роды жены
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов прошлого года
Фил Спенсер: игра The Artful Escape — один самых ярких моментов
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию
Татьяна Лазарева заявила, что ее муж переехал к ней в Испанию

Еще по теме

Бесплатно на Xbox можно забрать крупное DLC для Minion Masters
DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках Xbox
Крупное дополнение Norse Lands уже доступно для Kingdom Two Crowns