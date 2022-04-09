На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters

Вадим Карасев





Крупное дополнение для игры Minion Masters сейчас можно забрать бесплатно на приставках Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S из Microsoft Store. Сама игра является условно-бесплатной, и она нацелена на мультиплеер.

Дополнение «Логово Морозного Дракона» для игры Minion Masters сейчас доступно в Microsoft Store со скидкой в 100%. Оно включает в себя:

х3 Скотт Ранимый Дикарь (Легендарная)5x Горный Ветер (Уникальная)20х Метатель Бревен40x Морозные Перья40x Лесоруб5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)3x Ранга Сезонного Допуска

Обычно это DLC продается за $14,99. Бесплатно оно будет доступно до 11 апреля.

Комплект со скидкой 100%: Minion Masters + дополнение «Логово Морозного Дракона»

Крепкосердечные любят бои почти так же как вечеринки. Поставьте двух воинов Крепкосердечных рядом с друг другом, чтобы активировать Попойку, и веселый горный народ начнет всевозможно поддерживать друг-друга!

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