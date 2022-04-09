На Xbox сейчас доступно бесплатно крупное DLC для Minion Masters
Крупное дополнение для игры Minion Masters сейчас можно забрать бесплатно на приставках Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S из Microsoft Store. Сама игра является условно-бесплатной, и она нацелена на мультиплеер.
Дополнение «Логово Морозного Дракона» для игры Minion Masters сейчас доступно в Microsoft Store со скидкой в 100%. Оно включает в себя:
х3 Скотт Ранимый Дикарь (Легендарная)
5x Горный Ветер (Уникальная)
20х Метатель Бревен
40x Морозные Перья
40x Лесоруб
5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)
3x Ранга Сезонного Допуска
Обычно это DLC продается за $14,99. Бесплатно оно будет доступно до 11 апреля.
Комплект со скидкой 100%: Minion Masters + дополнение «Логово Морозного Дракона»
Крепкосердечные любят бои почти так же как вечеринки. Поставьте двух воинов Крепкосердечных рядом с друг другом, чтобы активировать Попойку, и веселый горный народ начнет всевозможно поддерживать друг-друга!
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