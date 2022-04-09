Никас Сафронов признался, что у него есть любимая девушка

Художник Никас Сафронов накануне своего 66-летия признался, что влюблен. Для настоящих чувств возраст не является приговором. Поэтому в свои 66 лет член Российской Академии художеств Никас Сафронов может похвастаться романтическими отношениями с девушкой. Сафронов делился тем, как отметит в этом году свое 66-летие и рассекретил новый роман. «У меня есть девушка, с которой я встречаюсь. Но я не считаю нужным афишировать свои отношения. Потому как живу по принципу, что счастье любит тишину», — признался Никас Сафронов. «Я надеялся, что в этом году у меня будет ударный день рождения. Но из-за происходящих в мире событий понял, что шумные торжества устраивать ни к чему. Хотел вообще отказаться от праздника. Но потом решил все же собрать друзей, встретиться с близкими — просто чтобы увидеть их, обнять, поговорить… Потому что с каждым годом их становится все меньше», — добавил Никас в беседе с womanhit.ru.Никас Сафронов «Сегодня у меня день рождения. Для меня это не повод для празднования. Это повод созвониться со старыми друзьями. Провести время с семьей. Вспомнить тех, кого уже нет с нами. Повод поразмышлять над прошлым и помечтать о будущем. Порадовать близких подарками и сказать им, что я их люблю. Вот такое у меня сегодня философское настроение», - написал сегодня в своем Телеграм-канале Никас Сафронов.