Новости Game Pass за 2-9 апреля: новые игры, что скоро добавят, новости и другое
На этой неделе, со 2 по 9 апреля, было немало новостей для подписки Game Pass. Компания Microsoft анонсировала список игр на начало апреля, стала известна дата выхода некоторых проектов в будущем, и в целом про Game Pass появилось немало интересных новостей. Коротко о том, что произошло за неделю с подпиской Game Pass.
Новинки в Game Pass
Следующие 6 игр добавили в подписку Game Pass за эту неделю:
Cricket 22 (Xbox, xCloud) [email protected] — уже доступно
MLB The Show 22 (Xbox, xCloud) — уже доступно
Chinatown Detective Agency (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 7 апреля
Dragon Age 2 (xCloud) EA Play – 7 апреля
Plants vs. Zombies: Garden Warfare (xCloud) EA Play – 7 апреля
Star Wars: Squadrons (xCloud) EA Play – 7 апреля
Что скоро добавят в Game Pass
Стало известно о следующих играх, которые скоро присоединятся к подписке Game Pass:
Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud) – 12 апреля
Panzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 апреля
The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 апреля
Lost In Random (Xbox, PC, xCloud) EA Play – 14 апреля
Помимо игр апреля, объявили дату релиза следующих проектов:
Citizen Sleeper (Xbox, PC) — 5 мая
Hello Neighbor 2 (Xbox, PC) — 6 декабря
Two Point Campus (Xbox, PC) — 9 августа
Скоро покинут подписку Game Pass
Из подписки Game Pass в середине апреля удалят следующие игры:
MLB The Show 21 (Xbox, xCloud)
Rain On Your Parade (Xbox, PC, xCloud)
The Long Dark (Xbox, PC, xCloud)
Pathway (PC)
Кроме перечисленного, Game Pass для PC лишится 11 апреля нескольких крупных дополнений — Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.
Новости Game Pass
Несколько интересных новостей о подписке Game Pass за неделю:
Trek to Yomi доступна для предварительной загрузки по Game Pass
У Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass
4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate