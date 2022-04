Новости Game Pass за 2-9 апреля: новые игры, что скоро добавят, новости и другое

На этой неделе, со 2 по 9 апреля, было немало новостей для подписки Game Pass. Компания Microsoft анонсировала список игр на начало апреля, стала известна дата выхода некоторых проектов в будущем, и в целом про Game Pass появилось немало интересных новостей. Коротко о том, что произошло за неделю с подпиской Game Pass.

Новинки в Game Pass

Следующие 6 игр добавили в подписку Game Pass за эту неделю:

Что скоро добавят в Game Pass

Cricket 22 (Xbox, xCloud) [email protected] — уже доступноMLB The Show 22 (Xbox, xCloud) — уже доступноChinatown Detective Agency (Xbox, PC, xCloud) [email protected] – 7 апреляDragon Age 2 (xCloud) EA Play – 7 апреляPlants vs. Zombies: Garden Warfare (xCloud) EA Play – 7 апреляStar Wars: Squadrons (xCloud) EA Play – 7 апреля

Стало известно о следующих играх, которые скоро присоединятся к подписке Game Pass:

Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud) – 12 апреляPanzer Corps 2 (PC) [email protected] – 12 апреляThe Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] – 12 апреляLost In Random (Xbox, PC, xCloud) EA Play – 14 апреля

Помимо игр апреля, объявили дату релиза следующих проектов:

Скоро покинут подписку Game Pass

Citizen Sleeper (Xbox, PC) — 5 маяHello Neighbor 2 (Xbox, PC) — 6 декабряTwo Point Campus (Xbox, PC) — 9 августа

Из подписки Game Pass в середине апреля удалят следующие игры:

MLB The Show 21 (Xbox, xCloud)Rain On Your Parade (Xbox, PC, xCloud)The Long Dark (Xbox, PC, xCloud)Pathway (PC)

Кроме перечисленного, Game Pass для PC лишится 11 апреля нескольких крупных дополнений — Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.

Новости Game Pass

Несколько интересных новостей о подписке Game Pass за неделю:

Trek to Yomi доступна для предварительной загрузки по Game PassУ Playstation Plus в 2 раза больше подписчиков, чем у Game Pass4 новых перка доступны бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate