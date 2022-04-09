Писательница прошлась по Анне Калашниковой

Мария Арбатова оскорбила Анну Калашникову. Мария Арбатова и Анна Калашникова приняла участие в съемках YouTube-шоу. Гостьям предложили подискутировать на тему культуры отмены. Писательница выступала «за», а артистка выбрала сторону «против». Оппонентки старались общаться уважительно, однако тема ареста звезд заставила их понервничать. Певица призналась, что поддерживала Павла Мамаева и Александра Кокорина, когда тех обвинили в избиении. Она считает, что с ними обошлись слишком жестоко. «Они играли в футбол в рамках клетки! Не считаю, что было целесообразно содержать в таких условиях», — заявила Калашникова. Напомним, что спортсмены получили чуть больше года колонии за нападение на чиновника, а также водителя Первого канала. «Я далека от футбола. Мне не понятно, почему люди с одной извилиной получают такие деньги, а академики не могут построить себе дачу. Я против VIP-гуманизма. Когда VIP попадается на грязном деле, то начинаются разговоры, как плохо в тюрьмах, как там ужасно кормят и так далее», — негодовала Арбатова.Анна Калашникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Писательница также выступила против досрочного освобождения Михаила Ефремова, который стал виновником смертельной аварии. А вот, по мнению Калашниковой, у него есть масса причин, чтобы выйти раньше срока. «Считаю, что во многих странах мера эта принимается. Состояние аффекта, проверяют человека есть ли у него деменция…» — рассуждала артистка. «Анна, вы опять употребляете слова, значения которых вам не знакомы. Состояние аффекта — другое, деменция — третье, а тут глубоко пьяный человек…» — возразила 64-летняя Мария. Несмотря на жаркие споры, Арбатова поблагодарила команду YouTube-шоу «Поясни за» за выбор собеседницы. «Она из другого мира. Мира эльфов, тусовки, в котором знакомство с футболистами заменяет оттенки их преступления, или один съемочный день с насильником размывает картину. В ее мире это правильно. Но я старая правозащитная бабушка, нудная, противная. По мне преступник должен сидеть в тюрьме… Давайте жить по законам, потому что эти люди завтра наедут на вас», — заключила писательница.