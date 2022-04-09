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Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы

Потеряв миллионы, Григорий Лепс открыл новый ресторан в центре столицы
Музыкант Григорий Лепс, несмотря на большие убытки, открыл новый бизнес. 59-летнего Григория Лепса последнее время преследуют неудачи. Осенью прошлого года артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака, и, как говорят, в ходе бракоразводного процесса оставил экс-супруге половину совместно нажитого имущества. Больно ударили по певцу и санкции, введенные против России: выяснилось, что из-за экономических ограничений артист лишился доступа к зарубежным счетам, на которых хранил порядка 20 миллионов долларов. В довершении ко всему, в конце марта адвокаты певца проиграли суд с Кремлевским дворцом, где Лепс хотел организовать концерт Юрия Антонова. Мероприятие в итоге прошло в другом зале, а от исполнителя хита «Рюмка водки» потребовали выплатить неустойку в размере двух миллионов рублей за нарушение контракта. Певец пытался оспорить претензии Кремлевского дворца, но служители Фемиды не встали на его сторону. Однако Лепс не собирается отчаиваться и в сложившейся сложной ситуации ищет новые способы заработка. Как стало известно, артист решил открыть в Москве новый ресторан под названием «Зоя». Заведения расположилось на Патриарших прудах и будет ориентировано на богатых клиентов. Как пишет Telegram-канал «Звездач», меню в ресторане призвано поразить воображение посетителей: среди блюд есть котлета по-киевски, посыпанная черной икрой, и устрицы под соусом из шампанского и лайма.
Григорий Лепс в ресторане «Зоя» «Дистиллят, икра и трюфель. Послевкусье медных нот. Вихрь из пиджаков и туфель. Приглашаем. Зоя  ждёт», - написал в своем Telegram-канале музыкант, рекламируя свой ресторан. Стоит отметить, что Лепс не новичок в ресторанном бизнесе: несколько лет назад певец открыл бар «Рюмка водки», а потом вместе с коллегой Эмином Агаларов стал владельцем заведения «Лесной» в центре столицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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