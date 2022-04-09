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Производители сельхозтехники смогут заплатить утилизационный сбор позже

Производители сельхозтехники смогут заплатить утилизационный сбор позже

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Мария Соколова



Срок уплаты утилизационного сбора за 1-3 кварталы 2022 года для производителей сельхозтехники перенесли на декабрь. Такое постановление правительства от 31 марта 2022 года № 521 вступает в силу 9 апреля.

Документ вносит изменения в Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных сумм этого сбора. К самоходным машинам относятся, в частности, трактора и комбайны.

Законы, вступающие в силу с 9 апреля


Установлено, что производители самоходных машин и прицепов смогут заплатить сбор за 1-3 кварталы 2022 года до 23 декабря. Такое решение принято для поддержки производителей в условиях непростой экономической ситуации и западных санкций.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#сельское хозяйство #промышленность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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