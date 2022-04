Релиз Lords of the Fallen 2 перенесли на 2023 год

Вадим Карасев





Игра Lords of the Fallen 2 до сих пор испытывает трудности в разработке. Изначально проект представили в 2018 году, после чего его предполагаемую дату релиза переносили несколько раз. Случился очередной перенос, CI Games объявили, что проект выйдет не раньше 2023 года.

В конце 2021 года разработчики Lords of the Fallen 2 объявили, что проект близится к завершению. Игроки предполагали, что увидят игру в 2022 году, и даже разработчики предполагали релиз в апреле 2022 года. Однако, теперь дата релиза перенесена на более поздний срок — 2023 год, без уточнения точной даты выхода игры. Согласно новым планам разработчиков, в 3-м квартале 2022 года начнется активная рекламная кампания Lords of the Fallen 2, после чего игра выйдет в релиз.

Напомним, что Lords of the Fallen 2 должна стать крупнейшим проектом CI Games, согласно заявлениям разработчиков.