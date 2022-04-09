Рената Литвинова отправила Хабенскому справку, что она проходит лечение в Париже

Актриса и режиссер Рената Литвинова пребывает в Европе больше месяца, где лечится, но диагноз скрывает. Последний месяц Рената Литвинова провела в Европе. Туда актриса отправилась вместе с лучшей подругой Земфирой. После Недели моды звезда отменила все спектакли в Москве с своим участием и написала, что на родину в ближайшее время не вернется. Однако, вместо ярких снимков ее парижских каникул, в Телеграм-канале Ренаты появились кадры из местной больницы. Сама Литвинова уже не раз объясняла, что уехала во Францию лечиться: «Каждый имеет право на болезнь». Подробностей своего диагноза она не сообщает, но обещает выздороветь и отыграть все отмененные спектакли. В качестве подтверждения звезда отправила медицинскую справку на имя худрука Константина Хабенского.Рената Литвинова в больнице Представители МХТ имени Чехова уверили, что документ получили и уже оформили подопечной больничный. В связи с ее отсутствием из репертуара убрали постановки «Северный ветер» и «Звезда нашего периода». «Как нам сообщили в театре, до конца сезона спектакли Ренаты Литвиновой точно не запланированы — таково решение нового худрука МХТ. Дирекция театра получила от нее медицинские документы, свидетельствующие о том, что она проходит курс лечения в Париже», — подтвердили журналисты «МК». Кстати, Литвинова купила квартиру в Париже, потому, что это выгоднее, чем снимать жилье на долгий срок. Площадь апартаментов составляет около 100 квадратных метров. Точная сумма недвижимости неизвестна, но на момент 2015 года такое жилье предлагали приобрести за 500 тысяч евро.Рената Литвинова Говорят, звезда уже много лет состоит в отношениях с олигархом-французом, который теперь оплачивает ей жизнь и лечение в Париже. Со слов инсайдеров, мужчина красиво ухаживает, вхож в светское общество и уже давно уговаривает ее переехать в Европу. «У Ренаты новый кавалер из cre me de la cre me, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов», — писал в прошлом году Tatler, на обложке которого была Литвинова.